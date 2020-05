CAC 40 : Un calendrier macroéconomique très riche et dense ce jeudi

(BFM Bourse) - Ce jeudi est férié (Ascension), mais pas chômé à la Bourse de Paris, qui ouvre dans des conditions habituelles de cotation et d'horaire. Une activité timide est toutefois largement attendue, en l'absence de nombreux opérateurs de marché. Hier, le CAC 40, parvenait, en partie grâce à Renault, à se hisser dans le vert en clôture (+0,87% à 4 496 points). Toutefois, la question de l'atteinte imminente d'un plafond dans le rally post-krach se pose. Les catalyseurs haussiers du début de la semaine ne constituent pas des solutions miracles:

La conception du vaccin n'est pas un chemin droit, sans embûche, et les probabilités de le voir arriver avant la fin de l'année restent faibles. Déjà, des spécialistes en nuancent les résultats. Par ailleurs, le pas d'Angela Merkel en direction de son homologue français Emmanuel Macron, sur le soutien de création d'un Fonds de relance ambitieux, qui ouvre la voie à une mutualisation des dettes sur le Continent, n'est qu'une première pierre posée sur un long chemin. Bref ces deux chemins de grande randonnée, de difficulté majeure, ne seront pas un parcours de santé.

Sur la question de la pandémie, qui est loin d'être derrière nous, l'OMS alerte sur un nombre record de nouveaux cas en 24h à l'échelle mondiale. Par ailleurs, l'attitude irresponsable de Trump, qui se targue de prendre un traitement d'hydroxycoloquine en prévention, et celle non moins irresponsable de J. Bolsonaro, qui laisse s'enfoncer son pays, le Brésil, dans une crise sanitaire profonde, font peur. Deux ministres brésiliens de la Santé ont successivement claqué la porte en quelques jours, face à un Président qui laisse le Nordeste à son sort, et qui fait de la cloroquine, comme son homologue américain, un remède miracle... Le 18 mai, l'éditorial du Monde commençait ainsi: Il y a, à n'en pas douter, quelque chose de pourri au royaume du Brésil, où le président, Jair Bolsonaro, peut affirmer sans barguigner que le coronavirus est une « grippette » ou une « hystérie » née de l'« imagination » des médias.

Côté statistiques économiques hier, le programme était quasi désert. Ce sera loin d'être le cas ce jeudi (voir plus bas). A signaler tout de même les données finales des prix à la consommation, mesure phare de l'inflation, en Zone Euro, pour le mois d'avril. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac, les prix ont progressé de 0.9% sur un rythme annualisé.

Côté valeurs, alors que la saison des résultats trimestriels touche à sa fin, l'actualité était bien morne mercredi sur le marché parisien. Le titre Renault faisait figure d'exception avec un gain de 6,16% en clôture, à 17,98 euros de loin la meilleure performance de l'indice phare, dans l'hypothèse de possibles fermetures de sites pour réduire la base des coûts. Société Générale a gagné 2,99% à 12,726 euros, Legrand 2,65% à 58,82 euros, et Orange 1,77% à 10,34 euros, après l'approbation de son dividende en assemblée générale. Parmi les baisses les plus significatives, Vallourec a décroché de 5,24% à 0,8434 euro, après la dégradation du conseil de Goldman Sachs désormais à la vente. Autre valeur en difficulté, Solocal a lâché 12,51% à 0,1112 euro (-80% depuis le 1er janvier).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont gagné du terrain mercredi, à l'image du Dow Jones (+1,52% à 24 575 points) ou du Nasdaq Composite (+2,08% à 9 375 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,67% à 2 971 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.0960$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 31,95$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité une batterie d'indice d'activité (industrie et services) en Europe (les fameux PMI), en toutes première estimations pour mai. A suivre également, outre Atlantique, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (Philly Fed) à 14h30, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30, des PMI équivalents à 15h45, les ventes de logements anciens à 16h00, et l'indice des indicateurs avancés (Conference Board), à 16h00 également. Un programme riche et dense, donc.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mardi 26 mai.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare parisien a dépassé les 5% de hausse lundi, avec une mobilisation du camp acheteur tout au long de la séance. Pour autant, aucun signal positif durable n'est à signaler. Cette mobilisation n'a pas signifié fédération. Les volumes sont restés finalement discrets et les secteurs ne se sont pas rassemblés d'une seule voix. La séance de mardi l'a parfaitement confirmé, avec une inflexion baissière précoce, dans des volumes nourris. L'indice hexagonal a réintégré avec franchise, une zone de travail entre 4 357 points, qui regagne ses galons de support, et les 4 600 qui eux, restent une résistance sérieuse. Au sein de cette figure va continuer de se tracer une figure chartiste symétrique peu avenante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 4600.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4117.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 1G61S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 4600.00 / 5000.00 / 5081.00 Support(s) : 4117.00 / 3632.00 / 3500.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime