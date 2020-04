CAC 40 : Des inconnues encore bien trop nombreuses

(BFM Bourse) - Après une pause de quatre jours en raison du weekend de Pâques - bien particulier il est vrai cette année -, les cotations reprennent à la Bourse de Paris ce mardi, au lendemain d'une nouvelle allocution télévisuelle du Président de la République, Emmanuel Macron, qui a annoncé une prolongation du confinement, dans les mêmes conditions, donc sans durcissement, ni adoucissement jusqu'au 11 mai.

"C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir", a précisé le Président.

Le bilan du coronavirus Covid19 est désormais, à l'échelle mondiale, de près de 1 920 000 cas confirmés, et de plus de 119 000 morts, selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins. Si le nombre de nouveaux cas quotidiens en Chine chute et que le taux d'utilisation des capacités de production reprend pleinement le chemin de la hausse, la propagation incontrôlable du virus à l'échelle de la planète rend encore indéchiffrable les conséquences sur l'activité économique. Les quatre principales puissances économiques de la Zone Euro (Allemagne, France, Italie, Espagne) sont particulièrement touchées. En particulier, 20 465 décès sont à déplorer en Italie, et 17 756 en Espagne.

L'épicentre se positionne désormais sur les Etats-Unis, où près de 583 000 cas sont confirmés. Plus de 23 500 décès ont été recensés sur le sol américain. L'inquiétude est d'autant plus forte que le système de santé, observé à l'aune de la puissance économique des Etats-Unis, est finalement fragile. En 24 heures à New York, plus de 1 500 morts sont à déplorer.

Un point sur le pétrole, après un nouveau sommet extraordinaire de l'OPEP élargi ce weekend. Alors que les accords de réduction du production s'obtiennent à l'arrachée, c'est au tour des Etats-Unis et du Canada s'accepter une réduction substantielle de la production sur mai, et juin, de l'ordre de 20 Millions de barils jour.

"Les cours du pétrole n’ont en revanche pas avancé davantage à la suite de cette annonce car l’impact sur la demande pourrait atteindre 30 millions de barils par jour, ce qui rend la baisse inefficace pour équilibrer le marché dans son ensemble", a commenté Vincent Boy, analyste de marché chez IG France.

Au chapitre statistique vendredi, les différents indices des prix à la consommation aux Etats-Unis pour mars ont manqué leur cible: dans leur assiette la plus large, les prix ont baissé en rythme mensuel de 0,4%, contre une progression de 0.1% en février. Publié dans la nuit, l'excédent commercial chinois pour le mois de mars a également manqué les attentes.

Côté valeurs, Sodexo (+11,54% à 14,50 euros) a dominé le palmarès du Compartiment A de la cote parisienne (grosses capitalisations), en faisant état d'un premier semestre (clos fin février) très solide.

Extension amplifiée du rebond à signaler sur des dossiers comme Ingenico (+8,47% à 114,00 euros), Klepierre (+9,05% à 19,28 euros), Rexel (+9,42% à 8,342 euros), Elior (+9,60% à 6,62 euros), ou encore Lagardère (+11,54% à 14,50 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé lundi (Wall Street était fermé seulement vendredi Saint), en ordre "dispersé", le Dow Jones perdant 1,39% à 23 390 points, et le Nasdaq Composite parvenant à grappiller 0,48% à 8 192 points, sur fond de crispation à l'approche de la saison des résultats. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,01% à 2 761 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.0940$. Le baril de WTI, un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 22,60$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité le prix à l'import aux Etats-Unis à 14h30. L'agenda se densifiera nettement dès demain, outre Atlantique, avec l'indice manufacturier Empire State, les ventes au détail, le rapport fédéral mensuel sur l'industrie, les stocks des grossistes, les stocks de pétrole et le Livre Beige de la Fed.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention au bull trap, ce signal traitre qui fait miroiter des gains importants, alors que l'analyse froide de la situation dans sa globalité met en évidence une configuration profondément dégradée. Cette situation de bull trap se met souvent en place après un repli (ici 27 mars - 03 avril), consécutif à un mouvement de réaction contestataire (ici 19 - 26 mars).

Inverse du bear trap, le bull trap (ou piège à la hausse) est un phénomène classique en finance de marché comportementale: l'acheteur, appâté une première fois, l'est une seconde fois avec le sentiment de faire une affaire encore meilleure avec un point d'entrée jugé bon. Dès lors, la volatilité à la hausse progresse, et l'investisseur est de plus en plus persuadé d'avoir flairé la bonne affaire, sans se poser aucune question sur la justification de la hausse. Si le mouvement haussier ne prend pas corps, le piège se referme.

Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 4603.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4117.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 4603.00 / 5000.00 / 5081.00 Support(s) : 4117.00 / 3684.00 / 3500.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

