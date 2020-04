Sodexo : Le géant de la restauration collective Sodexo rassure la Bourse

(BFM Bourse) - Le numéro deux mondial de la restauration collective a fait état d'un premier semestre (clos fin février) très solide et anticipe une chute de ses revenus de 2,4 à 2,8 milliard d'euros sur le second semestre, soit environ 25% de son chiffre d'affaires. Les investisseurs préfèrent saluer les six premiers mois très solides de Sodexo, le titre s'envole.

Au sommet du palmarès du CAC trône le titre Sodexo jeudi matin, avec une flambée de 11,8% à 70,9 euros peu après 10h, qui porte son rebond à près de 20% sur les 5 derniers jours. Avec ce bond, le titre du n°1 français et n°2 mondial de la restauration collective (derrière le britannique Compass) ne lâche plus "que" 32,1% depuis le 1er janvier, et la valorisation boursière du groupe franchit de nouveau le seuil des 10 milliards d'euros (à 10,4 milliards).

Ce net rebond intervient dans le sillage d'un "premier semestre (clos le 29 février, avant le début du confinement, NDLR) meilleur qu’attendu, avec de nombreux signes positifs d'une amélioration de la dynamique dans la plupart des segments" se félicite Denis Machuel, le directeur général du groupe cité dans le communiqué. Sur les six premiers mois de son exercice décalé, Sodexo- qui emploie 470.000 collaborateurs dans 67 pays- a enregistré un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros, en progression de 5,9% sur un an. Son bénéfice net s'est établi à 378 millions d'euros, en hausse de 3,8%, tandis que la marge d'exploitation est restée stable, à 5,9%.

Sodexo estime à un quart sa perte de revenus au second semestre

"Nous faisons face à la fermeture partielle ou totale d'un nombre significatif de sites dans les segments éducation, services aux entreprises et sports & loisirs, ainsi qu'au report d'un an des Jeux olympiques", souligne Denis Machuel. Le dirigeant ajoute que le groupe "met tout en oeuvre pour protéger l'emploi en ayant recours aux différentes mesures proposées par les gouvernements" mais qu'il est "néanmoins évident que cela aura un impact significatif sur nos résultats annuels".

"Nous avons immédiatement identifié tous les moyens possibles pour réduire nos coûts, diminuer nos dépenses d’investissements et veiller à préserver notre trésorerie afin de réduire l’impact de cette baisse de chiffre d’affaires", a-t-il également affirmé. C’est dans ce contexte que le groupe a annoncé la semaine dernière que ses cadres dirigeants avaient accepté de réduire leur rémunération afin de contribuer à l’abondement d’un fonds de soutien de 30 millions d’euros dédié aux salariés fragilisés par la crise sanitaire.

Pour rappel, le groupe avait renoncé à ses objectifs annuels le 18 mars dernier, estimant alors que l'impact de l'épidémie "pourrait être d'environ 2 milliards d'euros sur le chiffre d'affaires annuels".

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

