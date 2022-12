Bouygues : Credit Suisse ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 37 E (au lieu de 39 E).



' Nous actualisons les prévisions pour intégrer Equans et des taux d'intérêt plus élevés et augmentons le bénéfice net 24E/25E de 2%/6%, car l'acquisition d'Equans est relutive ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste estime que la croissance de Bouygues Telecom devrait rester forte, car elle combine une qualité de réseau presque équivalente à celle d'Orange et des prix à peu près équivalents à ceux d'Iliad, c'est-à-dire une position concurrentielle idéale.



' Bouygues Telecom affiche la meilleure croissance de l'EBITDA du secteur (plus de 8%). Nous pensons que cette croissance sera soutenue par l'amélioration de l'environnement tarifaire ' indique Credit Suisse.



' Les PMI récents en France ont été faibles mais le secteur de la construction en France est sous pression jusqu'en 2022, et la FNTP prévoit déjà une baisse de 7% des travaux publics en 2022 ' souligne également le bureau d'analyses.



