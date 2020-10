Bnp paribas act.a : Nomination chez BNPP Immobilier Résidentiel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier Résidentiel annonce la création d'une direction de l'expérience clients et de la digitalisation, sous la responsabilité de Pauline Jacquinet, qui devient à ce titre membre du comité exécutif.



Pauline Jacquinet était auparavant directrice marketing stratégique, expérience client & digital de Bouygues Immobilier (2012-2020). Entre 2010 et 2012, elle occupait le poste de directrice marketing et communication France chez GROHE.



'Notre ambition est de garantir un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de tous nos segments de clients, avec un fort prisme digital', commente Olivier Bokobza, directeur général de BNP Paribas Immobilier Résidentiel.



