Bnp paribas act.a : Deux nominations en Asie-Pacifique

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce la nomination de Han Khim Siew et Mathieu Brummer en tant que co-directeurs pour la région Asie-Pacifique, dans le cadre de la croissance de ses plateformes en Asie.



Han Khim Siew est placé sous la responsabilité opérationnelle de Joris Dierckx, CEO de la branche Singapour de BNP Paribas, tandis que Mathieu Brummer, est placé sous celle d'Hugo Leung, CEO de la branche Hong Kong.



'La nouvelle structure renforcera le cross-selling entre les différentes activités du groupe BNP Paribas', déclare Larry Young, head of International Investment Group (IIG) de BNP Paribas Real Estate.



