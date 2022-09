Beneteau : Avec des pièces qui se trouvent plus facilement, Beneteau va pouvoir livrer davantage de bateaux

(BFM Bourse) - Le constructeur de bateaux relève ses projections annuelles après une "excellente performance" au premier semestre. La situation s'améliore sur les approvisionnements, Beneteau observe en effet une stabilisation des tensions sur les livraisons de pièces depuis cet été.

En mai dernier, Bénéteau annonçait manquer de pièces pour honorer ses commandes de bateaux. A l'image du fabricant de camping-cars Trigano, le constructeur nautique a lui aussi été confronté à des tensions sur les approvisionnements de pièces malgré un fort intérêt de sa clientèle pour sa gamme de produits.

Le jour de la publication de ses ventes du 1er trimestre, l'action en Bourse avait cédé plus de 12% pour accuser sa plus forte baisse depuis le 11 juillet 2018 (-20,59%). Cette fois-ci, Beneteau n'est pas pris dans une tempête boursière, bien au contraire. Le dossier prend le large accompagné d'une belle brise. Le titre gagne plus de 6% à 10,50 euros après que le groupe a indiqué revoir ses objectifs annuels à la hausse après une "excellente performance" au premier semestre.

Beneteau a su déjouer un "environnement logistique complexe" sur les six premiers mois de l'exercice 2022. Le groupe a en effet réalisé un chiffre d’affaires de 715,2 millions d'euros, en croissance de +8,6% (+6,4% à taux de change constant).

La division bateau bridée par les tensions sur les approvisionnements

Dans le détail, la division bateau a enregistré un chiffre d’affaires de 548,2 millions d'euros, soit une croissance de 2,8% par rapport à l’année précédente. La dynamique de croissance du groupe a été "bridée par des tensions sur les approvisionnements qui ont entrainé un report de facturations de l’ordre de 80 millions d'euros, soit 15% du chiffre d’affaires sur la période".

L'activité a été portée par les ventes en Amérique du Nord (+15% à taux de change constant), particulièrement par les segments premium de la navigation de proximité "Dayboating" (bateaux à moteur jusqu’à 40 pieds), et par le retour à la croissance des ventes de flottes aux loueurs professionnels (+22%).

Le chiffre d’affaires de la division habitat (comprenant les mobile-homes) est en croissance de 33% à 167 millions d’euros au premier semestre, constituant un "record." Cette activité a été soutenue par la forte reprise des marchés de l’hôtellerie de plein air et à l’export (+29%) grâce au rebond des marchés espagnols et italiens.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre s’est élevé à 79,9 millions d'euros, soit 11,2% du chiffre d’affaires, en hausse de 1,9 point par rapport au premier semestre de l’année 2021 (61,3 millions d'euros soit 9,3% du chiffre d’affaires). Beneteau attribue principalement cette progression au dynamisme de l’activité de la division habitat, qui a contribué à hauteur de 7 millions d'euros au bénéfice opérationnel courant de Beneteau. Le résultat net part du groupe s’est élevé à 52,9 millions d'euros au premier semestre 2022, en progression de 12,3% par rapport au premier semestre 2021.

Des prévisions 2022 rehaussées

Beneteau indique avoir observé une "stabilisation des tensions sur les approvisionnements depuis la fin du deuxième trimestre". Cette amélioration de la situation autorise désormais le groupe à confirmer ses perspectives annuelles de chiffre d’affaires pour la division bateau, en croissance de 10% à 13% en données publiées et à rehausser ses prévisions de croissance annuelle de l’activité habitat désormais attendue supérieure à 30%.

Cet optimisme conduit Beneteau à relever ses perspectives de chiffre d’affaires et de résultat opérationnel pour l’exercice en cours. Le groupe table dorénavant sur une croissance de ses revenus entre 13 et 16% en 2022, contre 11 à 14% auparavant. Le résultat opérationnel courant est attendue entre 120 et 125 millions d'euros (110 à 120 millions auparavant), soit une progression de 25% à 30% par rapport à 2021.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse