Beneteau : Les pièces pour fabriquer les bateaux manquent chez Bénéteau, qui sombre en Bourse

Malgré une nette progression de ses ventes trimestrielles, Bénéteau est à la dérive en Bourse. La dynamique commerciale et la bonne orientation du carnet de commandes ne font pas le poids face aux inquiétudes quant aux tensions sur les approvisionnements.

En mars dernier, Bénéteau avait fait état de résultats annuels de qualité. Le résultat opérationnel courant 2021 était supérieur à celui atteint il y a deux ans, avant le Covid. Dans la foulée, le constructeur nautique confirmait sa prévision d'une croissance à deux chiffres malgré les tensions sur les approvisionnements.

Ce sont les conséquences de ces mêmes tensions sur la croissance du groupe qui expliqueraient le repli de Bénéteau en Bourse, le dossier lâche 16,74% à 10,84 euros vers 11h20. Le titre accuse ainsi sa plus forte baisse depuis le 11 juillet 2018 (-20,59%) pour ainsi revenir sur des niveaux planchers d'un an.

Pourtant, le constructeur nautique profite de l'intérêt pour sa gamme de produits et faire le plein de commandes. Bénéteau constate en effet une forte demande sur ses deux marchés (bateau et habitat), et affiche un chiffre d’affaires au 1er trimestre 2022 de 317 millions d’euros en croissance de 10,6% en données publiées (+8,9% à taux de change constant). Mais le constructeur doit également faire face à des tensions sur les approvisionnements qui "brident" sa croissance.

Des prévisions 2022 maintenues malgré les tensions sur les approvisionnements

Au sein de la division bateau, la progression du chiffre d’affaires s’élève à +7,5% avec une forte croissance observée pour bateaux à moteur, en particulier sur le segment de la navigation de proximité (dayboating). Bénéteau remarque également une forte hausse des ventes en Amérique du Nord, où la croissance atteint 19,9% à taux de change constant, et dans la zone "reste du monde" (+61%). L'activité vers les flottes amorcent un retour à la croissance (+2,8%).

Sur le segment premium de la navigation de proximité (dayboating), la nouveauté Jeanneau DB/43 "a reçu un accueil particulièrement enthousiaste lors de sa première mondiale fin mars sur la Côte d’Azur (France)" explique Bénéteau. Pour la voile monocoque, Bénéteau a dévoilé le nouveau First 36, un voilier de série taillé pour la performance et positionné de manière compétitive. Au Salon international du multicoque à La Grande Motte, le Lagoon 51 du groupe a reçu "un accueil très favorable pour sa première mondiale".

Le chiffre d’affaires de la division habitat (comprenant les mobile-homes) est en croissance de 21,4% à 78,5 millions d’euros, bénéficiant du dynamisme du marché français (+30,3%) comme de celui des marchés européens. Le démarrage de l’usine de Sainte-Hermine le 3 janvier et la montée en cadence qui a suivi s’est réalisée conformément aux prévisions et a permis à Bénéteau d'afficher une croissance qualifiée de "remarquable" par la direction.

Malgré les tensions sur les approvisionnements, Bénéteau maintient donc ses perspectives de chiffres d’affaires et de résultat opérationnel courant communiquées le 17 mars pour l’exercice 2022. Le groupe table sur une croissance de 11 à 14% (en données publiées) cette année par rapport à 2021 et cette dynamique commerciale devrait favoriser une poursuite de l’amélioration du résultat opérationnel courant qui se situerait entre 110 et 120 millions d'euros toujours pour l’exercice 2022.

