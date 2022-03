Beneteau : Bénéteau promet une nouvelle amélioration de sa rentabilité après avoir dépassé ses objectifs 2021

(BFM Bourse) - Malgré les tensions sur les approvisionnements, le constructeur nautique confirme sa prévision d'une croissance à deux chiffres cette année tout en améliorant encore son résultat opérationnel, après avoir enregistré en 2021 un résultat supérieur à celui atteint en 2019 avant le Covid, au-delà des dernières prévisions du groupe.

Il y a moins d'un mois, la publication de son chiffre d'affaires pour l'exercice écoulé (en croissance de 12% à 1,227 milliard d’euros) entraînait un bond de 8,53% du cours de Bénéteau. Depuis, l'action a traversé un trou d'air comme le reste du marché, mais est rapidement remontée et la publication du détail des comptes 2021 vient lui donner un nouveau coup de pouce vendredi. Vers 10h40, Bénéteau gagne ainsi 1,71% à 14,24 euros dans un marché qui repart à la baisse.

Selon les chiffres annoncés jeudi après Bourse, l'Ebitda du groupe s'est élevé à 181,6 millions d'euros, soit un taux de 14,8% du chiffre d'affaires contre 9,1% sur la même période de 2020. La progression est sensible dans chacune des deux divisions, en Bateau (à 15,9%) comme en Habitat (10%).

Un résultat opérationnel courant supérieur à celui atteint en 2019 avant le Covid

Le résultat opérationnel courant (ROC) de l’exercice écoulé s’élève à 95,8 millions d'euros, en hausse de près de 250%, performance "sensiblement" meilleure que la prévision pourtant relevée en novembre à une fourchette de 59 à 65 millions (contre au moins 55 millions attendus précédemment). Cette amélioration reflète le surcroit d’activité, mais également un complément d’indemnisation des assurances relative à la cyberattaque survenue en février 2021 (pour 10 millions d'euros), la réduction complémentaire des dépenses commerciales et des dépenses de structure et l’évolution favorable des parités au cours du dernier trimestre.

Le résultat net s’établit à 73,3 millions d'euros pour l’exercice 2021 et les fonds propres progressent de 543 à 630 millions d'euros sur l'exercice. Le conseil d'administration proposera en conséquence un dividende porté à 30 centimes par action, contre 23 centimes pour le précédent.

Bénéteau a en outre généré 176 millions d'euros de free cash-flow (incluant une baisse de 84 millions d'euros du BFR), ce qui porte la trésorerie nette à 222 millions d'euros en fin d'exercice, et ce, après prise en compte des investissements de croissance externe dans les métiers de services et l’acquisition de deux chantiers au Portugal. Le montant de la trésorerie nette de dette représente environ 18% de la capitalisation au cours actuel.

Le groupe Beneteau se dit peu exposé aux effets directs du conflit Ukraine-Russie, ne disposant dans la région pas d’outil industriel ni de fournisseurs dont il dépendrait. Le volume de commandes à destination de l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie représente moins de 1% de son carnet de commandes.

"Dans un marché soutenu par une forte demande et avec un carnet de commandes record, la croissance de l’activité du groupe reste freinée par les tensions sur les approvisionnements", souligne la société, tout en tablant sur une croissance de 11 à 14% (en données publiées) cette année par rapport à 2021. La progression est attendue entre +10 à +13% pour la division Bateau, qui poursuit son développement sur l’ensemble des segments et commence à bénéficier de la reprise du marché des flottes et au-delà de 20% pour la division Habitat, qui bénéficie du dynamisme retrouvé des marchés de l’hôtellerie de plein air en France et en Europe.

Cette dynamique commerciale devrait favoriser une poursuite de l’amélioration du résultat opérationnel courant qui se situerait entre 110 et 120 millions d'euros pour l’exercice 2022.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse