Beneteau : Bénéteau a jonglé avec les difficultés logistiques pour terminer l'année en trombe

(BFM Bourse) - Malgré les tensions sur les approvisionnements, le constructeur nautique vendéen a enregistré fin 2021 une croissance de plus de 80% de ses ventes, tirée par l'ensemble de ses onze marques de bateaux, comme Jeanneau, Wellcraft ou Scarab, mais également par son pôle habitat de loisirs.

"L’envie de naviguer se poursuit sur tous les marchés" du groupe Bénéteau, à savoir les bateaux à voile aussi bien qu'à moteur, les embarcations permettant des croisières au long cours comme le "dayboating" (bateaux de moins de 40 pieds). L'entreprise originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a largement profité l'an dernier d'une forte demande pour son activité nautique, mais aussi pour sa branche habitat de loisirs (résidences mobiles et résidences de plein air), dépassant les attentes pourtant élevées des analystes. Le titre en profite pour rebondir de 6,44% à 14,22 euros vers 12h00 vendredi.

Au quatrième trimestre de son exercice 2021, le leader mondial de la construction nautique a enregistré un chiffre d'affaires globale de 303,8 millions d'euros, en hausse de 88,3% sur un an (soit +86,7% à taux de changes constants), la bonne gestion opérationnelle, notamment de la part des équipes logistiques, ayant permis de limiter l’impact des tensions sur les approvisionnements et le transport international. Sur la période, la progression des revenus de la division nautique a atteint +77,9% à changes constants, à 261,4 millions d’euros, tandis que l'activité de la division habitat de loisirs a bondi de 168,2% à 42,4 millions profitant certes d'un effet de base favorable après une saison 2020 atone en termes d'investissements de la part des opérateurs de campings.

Bénéteau clôt ainsi l’exercice 2021 avec un chiffre d’affaires de 1,227 milliards d’euros, en croissance de 11,9% en données publiées (+12,9% à taux de change constant).

Dans l'attente de la publication des résultats détaillés de l'exercice, le 17 mars, le groupe indique que la forte progression du chiffre d’affaires en fin d'année permet désormais d’envisager un résultat opérationnel courant 2021 supérieur à la dernière prévision, relevée le 9 novembre 2021 dans une fourchette comprise entre 59 et 65 millions d'euros, depuis un précédent objectif fixé à 55 millions d'euros.

La trésorerie nette de dette financière au 31 décembre 2021 ressortira à un niveau supérieur à 200 millions d’euros, ajoute la société majoritairement détenue par la famille Bénéteau.

En s'appuyant sur un carnet de commandes globalement en hausse de 40% à fin janvier 2022 par rapport à fin janvier 2021, stimulé par les 17 nouveaux modèles dévoilés à l’automne dernier dans la division Bateau et par une conjoncture redevenue "très porteuse" pour la division Habitat, le groupe anticipe une croissance à deux chiffres pour l’exercice en cours "même si les tensions sur la supply chain sont toujours très présentes".

