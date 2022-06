Trigano : Les problèmes d'approvisionnement font baisser les ventes de camping-cars chez Trigano

(BFM Bourse) - Trigano est confronté à une panne de croissance au troisième trimestre de son exercice en cours 2021/2022. Le groupe prévient qu'il ne pourra toujours pas honorer un carnet de commandes rempli, les tensions sur les approvisionnements continuant de freiner la production dans les prochains mois.

En mai dernier, Trigano avait mis le marché au parfum. Le leader français des caravanes et des camping-cars a prévenu que son activité du troisième trimestre allait être pénalisée par la pénurie de bases roulantes. La ruée sur les camping-cars se poursuit au point que le groupe prévient qu'il ne pourra toujours pas honorer un carnet de commandes rempli, les tensions sur les approvisionnements continuant de freiner la production.

La prophétie de Trigano s'est révélée juste. Au troisième trimestre clos fin mai, Trigano a vu son chiffre d'affaires baisser de 10,4% pour s'inscrire à 921,2 millions d'euros, à périmètre et change constants, par rapport à un troisième trimestre 2020/2021 qualifié de "record" par la société. Avec la prise en compte de l'intégration des sociétés de distribution acquises le 1er février, les revenus du groupe ressortent toutefois en hausse de 1,7% au titre du trimestre écoulé. Le marché est certes familier avec ces trous d'approvisionnement mais sa patience à des limites. Les répercussions de ces perturbations sur l'activité de Trigano engendre des dégagements sur un titre qui cède 9,3% à 91,95 euros, vers 11h45.

Des trous d'approvisionnement en bases roulantes

Dans le détail, les ventes de camping-cars ont chuté de 19,1% à périmètre et change constants, affectées par des ruptures de livraisons de châssis entraînant des arrêts ponctuels de lignes de montage. La baisse des quantités vendues au cours du troisième trimestre 2021/2022 n’a pu qu’être partiellement compensée par les hausses de tarifs appliquées progressivement, explique Trigano dans son communiqué.

Les ventes de caravanes ont bondi de 13,8% à périmètre et change constants, à la faveur d'une croissance des volumes en caravanes d’habitation. Même succès pour les ventes de résidences mobiles (+44,7%), la tendance confirmant 'le dynamisme du marché français après une saison 2020/2021 marquée par les conséquences de la crise sanitaire". Les ventes d’accessoires pour véhicules de loisirs progressent de 10,9% (à périmètre et change constants), notamment aux Pays-Bas et en Allemagne.

Sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2021/2022, le spécialiste des camping-cars a dégagé un chiffre d'affaires de 2,44 milliards d'euros, en progression de 7,2% en données publiées. La progression est contenue à 0,9% à périmètre et taux de change constants.

Une activité fortement impactée dans les prochains mois

En guise de perspectives, Trigano concède une nouvelle fois ne pas être en mesure d'honorer l'intégralité d'un carnet de commandes bien rempli, restant tributaire de la pénurie de châssis servant de bases roulantes pour camping-cars. L’activité des prochains mois devrait être à nouveau fortement impactée par ces trous d'approvisionnements, avance la société. Dans ce contexte, elle s'emploie à activer tous les "leviers de modulation" possibles en vue de "limiter l’impact de ces perturbations sur les résultats de la société". La pénurie de châssis servant de bases roulantes pour camping-cars se matérialisera par une perte de volume de production de l’ordre de 3000 à 4000 unités au second semestre.

Trigano constate que "l’augmentation des délais de livraison liée à la réduction de la production et à l’importance des carnets de commandes n’a pas d’effet majeur sur la demande de camping-cars qui reste soutenue dans la plupart des pays européens".

Le spécialiste des camping-cars souligne avoir les "moyens d’affronter ces perturbations et de poursuivre son développement à un rythme soutenu, y compris par croissance externe". Dans ce cadre, Trigano indique être entré en négociation exclusive avec un groupe de trois points de vente de véhicules de loisirs, générant 30 millions d'euros de chiffre d’affaires. Cette opération lui permettra de compléter son maillage territorial sur le sud de la France.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse