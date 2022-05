Trigano : Malgré les problèmes d'approvisionnement, Trigano préserve ses marges en relevant ses tarifs

(BFM Bourse) - Malgré l’augmentation des coûts des matières premières, des composants et des bases roulantes, Trigano a publié de solides résultats semestriels. La ruée sur les camping-cars se poursuit au point que le groupe prévient qu'il ne pourra toujours pas honorer un carnet de commandes rempli, les tensions sur les approvisionnements continuant de freiner la production.

Tout roule pour Trigano... L'engouement des Français pour les camping-cars ne se dément pas à la lueur des résultats semestriels (de septembre à février) de son exercice décalé 2021/2022 publiés par Trigano lundi soir. Surtout, la firme est passée maître dans l'art de faire passer des augmentations ses prix pour préserver ses marges. Seule ombre au tableau et non des moindres, le groupe est confronté à une pénurie de bases roulantes, ce qui le pousse à anticiper un ralentissement de son activité au troisième trimestre.

Le marché étant familier avec ces trous d'approvisionnement depuis quelques trimestres, celui-ci préfère se focaliser sur la capacité de Trigano à afficher de solides marges et bénéfices sur le semestre écoulé. La performance est saluée, le titre affiche la plus forte du SBF 120 avec un gain de plus de 6% mardi vers 12h15, quand son indice de référence gagne moins de 1%. Le titre accuse néanmoins un retard de près de 27% depuis le début de l'année.

Des marges préservées grâce à "une bonne anticipation"

À l'issue de son premier semestre 2021/2022, Trigano a fait état d'un bénéfice opérationnel courant consolidé de 179,3 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport à l'exercice 2020/2021. La marge opérationnelle s'est appréciée jusqu'à 12% du chiffre d’affaires contre 11,1% un an auparavant. Trigano explique que "grâce à une bonne anticipation", il a "pu compenser l’évolution des coûts de fabrication par des hausses de tarifs appropriées suivant un calendrier lui permettant de préserver ses marges." De son côté, le bénéfice net a bondi de 23,5% pour ressortir à 141,3 millions d'euros après 114,4 millions d'euros l'an passé.

Déjà publié, le chiffre d'affaires sur six mois du leader français des caravanes et des camping-cars affiche une progression de 9,2% sur un an (+8,4% à périmètre et taux de changes constants) pour atteindre 1,49 milliard d'euros. Par rapport à 2020, cette progression atteint même 28%. Si les ventes de camping-cars ont stagné au deuxième trimestre (de décembre à février), les caravanes (+35,6% sur un an au deuxième trimestre) et de résidences mobiles (+95,8%) ont rencontré un franc succès sur la période.

Pourtant, le semestre a été marqué par des des tensions sur les approvisionnements en bases roulantes liées à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. La production et la productivité s'en sont vus "ponctuellement" affectées dans la plupart des usines de camping-cars.

Une perte de volume de production de l'ordre de 3000 à 4000 unités au S2

Trigano constate toujours une forte demande pour ses camping-cars en Europe, portée par une évolution démographique favorable et la volonté de ses clients de s'évader tout en maîtrisant leur environnement sanitaire. Mais le groupe ne sera pas en mesure d'honorer l'intégralité d'un carnet de commandes bien rempli, restant tributaire de la pénurie de châssis servant de bases roulantes pour camping-cars, ce qui se matérialisera par une perte de volume de production de l’ordre de 3000 à 4000 unités au second semestre. Trigano rappelle avoir vendu 52 600 camping-cars au cours de l’exercice 2021. "La baisse de l’activité devrait affecter particulièrement le troisième trimestre en raison d’un comparable élevé", avertit la société dans son communiqué.

Dans cet environnement, Trigano se dit rester attentif à l’évolution de ses marchés et ajoute "adapter ses capacités de production ainsi que le niveau de ses coûts aux évolutions de la demande." "Les programmes d’amélioration de la productivité seront intensifiés, de même que les actions de gains de parts de marchés sur l’ensemble du territoire européen", précise le groupe.

La direction a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,75 euro par action au titre de l’exercice 2022. Le détachement aura lieu le 12 mai, pour une mise en paiement à compter du 16.

Sabrina Sadgui

