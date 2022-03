Trigano : La pénurie de châssis freine les livraisons de camping-cars chez Trigano

(BFM Bourse) - Même en augmentant ses prix, Trigano accumule les commandes. Mais le groupe manque de bases roulantes pour fabriquer les camping-cars et les livraisons reculent.

La ruée sur les camping-cars se poursuit mais les pièces manquent pour suivre la demande. C'est ce qui ressort des résultats semestriels (de septembre à février) de son exercice décalé publiés par Trigano mercredi soir après Bourse.

Le leader français des caravanes et des camping-cars affiche ainsi toujours une forte croissance. Sur six mois, le groupe enregistre des ventes en progression de 9,2% sur un an (+8,4% à périmètre et taux de changes constants) pour atteindre 1,49 milliard d'euros. Par rapport à 2020, cette progression atteint même 28%.

Dans le détail, les ventes de camping-cars stagnent au deuxième trimestre (de décembre à février), avec une hausse de +0,5% par rapport à la même période l'an dernier. En revanche, les ventes de caravanes (+35,6% sur un an au deuxième trimestre) et de résidences mobiles (+95,8%) s'emballent. Pour les résidences mobiles (les mobil-homes), les chiffres de ventes "intègrent une croissance des livraisons en Allemagne et au Benelux et confirment le rebond du marché français après une saison fortement impactée par les conséquences de la Covid 19 sur les investissements des professionnels de l’hôtellerie de plein air", note le groupe dans un communiqué.

De leur côté, les ventes d'équipements comme les remorques (+34,5% entre le deuxième trimestre 2020/2021 et le premier trimestre 2021/2022) ou le matériel de camping (+26,9%) sont aussi en très forte accélération.

Des livraisons en repli de 10% pour les camping-cars

Reste que Trigano est victime de son succès et n'arrive plus à suivre la cadence. Au deuxième trimestre, "la baisse des stocks de camping-cars s’est poursuivie mais le volume des livraisons est en recul d’environ 10% du fait de la baisse de la production consécutive à l’incapacité des constructeurs automobiles de fournir les quantités de bases roulantes commandées". Autrement dit, le groupe dépend des châssis des constructeurs automobiles, qui eux-mêmes sont pénalisés par les problèmes d'approvisionnement liés à la pandémie.

Si Trigano a mis en service un nouveau site de production en Slovénie à la mi-mars, le groupe est tributaire des pénuries de bases roulantes. Et sur ce plan, l'entreprise "n’anticipe pas d’amélioration significative à court terme".

"Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes et malgré les hausses des prix des produits, l’appétence des consommateurs européens pour les véhicules de loisirs reste toujours aussi forte. Les carnets de commandes de Trigano atteignent des niveaux record qui saturent la production bien au-delà de la fin de la saison", résume Trigano dans son communiqué.

Peu d'impact de la guerre en Ukraine

En ce qui concerne la guerre en Ukraine, le groupe se veut rassurant. "Trigano n’a pas d’activité industrielle en Russie ou en Ukraine et les ventes du groupe dans ces pays sont non significatives. Les approvisionnements susceptibles d’être affectés directement par le conflit concernent essentiellement des articles à base de bois qui sont déjà en multi-sourcing hors du périmètre concerné. Les effets indirects sur les fournisseurs de pièces ou d’accessoires pour véhicules de loisirs sont encore en cours d’évaluation, mais aucun impact significatif sur l’activité de Trigano n’a été détecté à ce stade", détaille le communiqué.

Cette publication de résultats convaincante a pourtant été mal accueillie par les investisseurs, qui s'inquiètent des pénuries de composants pour la fabrication de caravanes et de camping-cars et des baisses de livraisons. Vers 13h50, l'action reculait de 5,74% à 129,7 euros. Ce qui porte le repli du titre à plus de 24% depuis le 1er janvier.

