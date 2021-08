Atos : Des rumeurs d'intérêt de fonds d'investissements offrent (enfin) un rebond à Atos

(BFM Bourse) - Malmené, voire même franchement sanctionné depuis le début de l'année, le titre Atos respire un peu en Bourse depuis l'apparition vendredi de rumeurs évoquant un intérêt de la part de plusieurs fonds d’investissement.

Atos met temporairement un terme à son chemin de croix boursier en 2021. Le groupe français de services informatiques a tour à tour subi son appel du pied jugé trop généreux envers son concurrent DMX en janvier, les réserves émises par des commissaires sur la comptabilité de deux entités américaines du groupe début avril et, enfin, l'abandon de ses objectifs annuels mi-juillet dernier.

Tombé à tout juste 4 milliards d'euros de capitalisation boursière à la clôture de jeudi -soit nettement moins que des groupes comme Somfy, Orpea, Getlink ou encore SEB et, de loin, la plus faible valorisation de l'échantillon du CAC 40-, Atos a subitement décollé vendredi peu avant 16 heures, remontant au plus haut depuis le 12 juillet dernier et la présentation des résultats semestriels. Ce bond est intervenu en réaction à des informations relayées par l’agence Bloomberg selon lesquelles Atos ferait l’objet d’un intérêt de la part de certains fonds d’investissement.

À l’origine de ces informations, le site internet DealReporter, spécialiste de la compilation de données relatives aux fusions et acquisitions, cite plus précisément les fonds Cinven, KKR, Advent et Bain (rien que ça) comme étant intéressés, une information obtenue de sources proches du dossier. Contactée par Reuters, une porte-parole d'Atos n'a pas souhaité commenter des "rumeurs de marché"

Ce lundi peu avant 10h, le titre du spécialiste tricolore de la transformation numérique domine de nouveau le SRD avec un gain de 3% à 44,65 euros... mais lâche toujours plus de 42% depuis le début de l'année.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse