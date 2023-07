Argan : Remboursement d'un emprunt obligataire de 130 ME

(CercleFinance.com) - Argan vient de procéder, comme prévu, au remboursement de son emprunt obligataire d'un montant de 130 ME, émis en juin 2017, à un taux fixe de 3,25%.



Argan avait bloqué cette somme après l'émission obligataire de 500 ME réalisée en novembre 2021 (taux de 1,011% pour une échéance en novembre 2026).



' L'essentiel de la dette de la foncière (68% à fin 2022) est sous forme hypothécaire (actif par actif) avec un amortissement progressif du capital ne nécessitant, ainsi, aucun refinancement à court terme ' indique la société.



