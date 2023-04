Argan : Oddo salue le point d'activité trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au lendemain du point d'activité, Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 93 euros sur Argan, 'étant donné des fondamentaux toujours bien orientés dans la logistique en France et un savoir-faire reconnu' de la foncière.



Le bureau d'études met en avant une poursuite de la bonne dynamique locative, avec des revenus locatifs en hausse de 11% sur un an au premier trimestre, ainsi qu'un pipeline de développement revu à la hausse à 300 millions d'euros, contre 235 millions à fin 2022.



Selon Oddo, cette publication trimestrielle illustre la bonne dynamique opérationnelle actuelle d'Argan, en ligne avec des années de croissance forte en 2023 et 2024, et la maitrise de sa trajectoire en cette période de remontée des taux d'intérêts.



