Argan : Objectif de revenus annuels légèrement relevé

(CercleFinance.com) - Argan a annoncé hier soir avoir enregistré un 'excellent' premier semestre et légèrement relevé dans la foulée son objectif de revenus locatifs pour 2023.



Le spécialiste du développement et de la location d'entrepôts 'premium' indique avoir généré des revenus locatifs en hausse de 11% à 90,9 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.



Le groupe explique cette progression par l'effet des développements de l'année passée, mais aussi par la révision des loyers intervenue en début d'année (+4% en moyenne).



La foncière, qui dit bénéficier d'une forte dynamique commerciale lui offrant une 'très bonne visibilité' sur sa croissance et ses revenus futurs, a revu à la hausse son objectif de revenus locatifs pour 2023, désormais attendu à 183 millions d'euros contre 182 millions initialement.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities disent ne pas identifier dans la publication des éléments susceptibles de changer leur perception concernant la résilience du modèle de la société.



'Les ambitions de développement devraient permettre à Argan d'afficher des niveaux de croissances honorables sur les exercices 2023 et 2024', soulignent-ils.



Argan prévoit de publier ses résultats semestriels le 19 juillet.



En Bourse, l'action Argan n'affichait qu'une petite progression de l'ordre de 0,6% suite à ces annonces.



