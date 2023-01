Argan : En berne après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Argan recule de près de 4% au lendemain de la publication d'un résultat net récurrent (RNR) part de groupe en hausse de 6% au titre de 2022, à 118,9 millions d'euros (soit 5,2 euros par action), et d'un dividende proposé en hausse de 15% à trois euros par action.



'L'ANR NTA a connu une forte baisse (-9,8% sur six mois) à 93 euros, une tendance qui devrait se poursuivre en 2023', estime Invest Securities qui maintient sa recommandation 'neutre' avec un objectif de cours en baisse de 77 à 72 euros.



'La foncière a publié des guidances de RNR et dividende 2023 encourageantes, mais son nouveau plan stratégique, prudent et pertinent, inclura des cessions et un examen plus sélectif d'éventuels projets ce qui pèsera notablement sur la croissance', prévient-il.



