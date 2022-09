Airbus group : La direction d'Airbus s'engage à améliorer le retour aux actionnaires, l'action décolle

(BFM Bourse) - Le directeur financier, Dominik Asam, a expliqué que la société prendrait des mesures additionnelles pour rémunérer ses porteurs, dès lors que la position nette de trésorerie du groupe dépassera 10 milliards d’euros. Le président exécutif, Guillaume Faury, a lui indiqué que des rachats d’actions étaient l’une des pistes envisagées.

Airbus le sait. Le marché "n’a aucune pitié" pour les groupes qui font "des promesses trop ambitieuses qui ne sont ensuite pas tenues", a déclaré vendredi son directeur financier, Dominik Asam, lors du Capital Market Day ("journée investisseurs") du groupe d’aéronautique et de défense, le premier depuis trois ans.

C’est peut-être pour cela qu’Airbus a évité de donner une trajectoire trop précise durant cet évènement destiné à donner de la visibilité aux investisseurs sur le futur de la société. Lors d’une présentation, Dominik Asam a ainsi estimé que le groupe devrait retrouver son niveau de livraisons d’avions de 2019, soit 863 appareils, quelque part au cours de 2024, sur douze mois glissants. Avec certainement des revenus un peu moins élevés, le groupe pâtissant d’un "mix" produits moins favorable, avec davantage d’A220 – le plus petit avion du groupe – et moins de gros porteurs, dont le prix est logiquement plus élevé. Autour de 2025-2026, Airbus devrait ensuite voir ses livraisons dépasser la barre des 1.000 avions.

Néanmoins, le point le plus attendu par la communauté financière restait probablement le retour aux actionnaires. Et la direction de l’avionneur n’a pas déçu sur ce sujet.

Le marché apprécie

Dominik Asam a expliqué que le groupe privilégierait toujours la distribution de dividendes ordinaires, et tenterait, en matière de taux de distribution, de viser le haut de sa fourchette historique de 35% à 40% du résultat net.

Le directeur financier a envoyé dans la foulée le signal que le marché attendait. "Oui, lorsque nous aurons atteint notre objectif d’une position de trésorerie nette de 10 milliards d’euros, et en l’absence de projet d’opération de fusions-acquisitions imminent, nous discuterons avec le conseil d’administration de moyens additionnels pour rendre du cash à nos actionnaires", a prévenu le directeur financier.

S’exprimant dans la foulée, le président exécutif d’Airbus, Guillaume Faury a enfoncé le clou. "Nous sommes engagés à faire croître le retour aux actionnaires", a-t-il insisté.

Prenant le devant de futures questions, le numéro 1 du groupe a indiqué que des rachats d’actions ( "buybacks") constituaient l’un des outils envisagés par la société pour améliorer le retour aux actionnaires, une fois que ce seuil des 10 milliards d’euros de position nette de cash serait atteint.

"Nous n’y sommes pas encore mais cela pourrait venir assez tôt et nous nous réjouissons d’avoir cette discussion avec notre conseil d’administration", a ajouté le dirigeant. A fin juin 2022, la position nette de trésorerie d’Airbus s’élevait à 7,2 milliards d’euros.

Ces déclarations ne sont pas passées inaperçues aux yeux du marché. L’action Airbus a décollé en réaction aux propos de Dominik Asam et de Guillaume Faury. Vers 11h30, le titre de l’avionneur prenait 3% et signait de loin la plus forte hausse d’un CAC 40 en difficulté (-0,9% au même moment).

Une famille A320 incroyablement demandée

Parmi les autres points saillants des présentations de la direction, Dominik Asam a estimé que le segment des gros-porteurs (A330, A350) devrait atteindre le seuil de rentabilité d’ici à 2023. Pour le programme A220 cela devrait arriver au milieu de la décennie.

Concernant la famille A320, le best-seller du groupe qui inclut des monocouloirs capables d’effectuer certains vols long-courrier, Dominik Asam a confirmé les objectifs de cadence mensuelle de production à savoir 65 avions au début de 2024, puis 75 en 2025.

Surtout, le dirigeant a souligné un peu plus le fort appétit des compagnies aériennes pour cette famille, concurrente du 737 de Boeing. "Une demande latente" s’est créée pour ces avions et Airbus ne sera pas en mesure de satisfaire totalement avant 2028, a expliqué Dominik Asam, malgré la montée en cadence de la production prévue par la société.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse