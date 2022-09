Airbus group : Demande, cadences, supply chain... Qu'attendre de la journée investisseurs d'Airbus?

(BFM Bourse) - Le groupe d’aéronautique et de défense organise en fin de semaine son premier Capital Market Day depuis 2019. L’occasion pour la société de donner des éléments sur sa trajectoire en termes de production et, potentiellement de résultats financiers.

Cela faisait bien longtemps qu’Airbus n’avait pas organisé une telle grand-messe auprès de la communauté financière. Le groupe d’aéronautique et de défense tiendra jeudi et surtout vendredi un Capital Market Day, c’est-à-dire une journée dédiée aux investisseurs. Selon Stifel, il s’agit d’une première depuis juin 2019 (au salon du Bourget) et même depuis février 2016 en excluant les présentations effectuées lors des salons aéronautiques.

Si Airbus a traversé sans trop d’encombre la pandémie au point d’envisager l’avenir sous de biens meilleurs auspices que son concurrent Boeing, le marché et les analystes attendent des commentaires tant sur la demande que sur les difficultés d’approvisionnements, ainsi que de potentielles indications sur sa trajectoire financière. Voici un tour d’horizon non exhaustif.

>Des objectifs sur plusieurs années?

Traditionnellement, une journée investisseurs est l’occasion pour un grand groupe de donner des cibles à un horizon plus ou moins long sur ses grands agrégats financiers. Toutefois il est loin d’être acquis qu’Airbus donne des perspectives clairement chiffrées, même si on ne peut pas l’exclure pour autant. Le groupe pourrait davantage s’exprimer sur un retour à ses niveaux de rentabilité de 2019. Lors de cette dernière année avant la pandémie, le groupe avait dégagé un résultat opérationnel (Ebit) ajusté – la mesure clef pour le groupe – de près de 7 milliards d’euros, ce qui correspondait à une marge de 9,8%. L’an dernier, l’Ebit ajusté s’était inscrit à 4,9 milliards, soit 9,2% de ses revenus.

Deutsche Bank estime que le groupe pourrait retrouver en 2023 ou en 2024 sa rentabilité de 2019, Airbus bénéficiant entre 2023 et 2025 des économies permises par son virage numérique ainsi que de son offre très rentable de services, notamment sa plateforme de maintenance prédictive Skywise. Jefferies considère de son côté que le groupe aurait les moyens dans l’absolu de viser un Ebit d'au moins 10 milliards d’euros à moyen terme.

>Des indications sur l’état de la demande?

A l’heure où les craintes sur la conjoncture pénalisent l’ensemble des grands groupes industriels, Airbus n’échappera pas aux questions sur la demande d’avions.

"Compte tenu de l'inquiétude générale des investisseurs sur la durée et la profondeur probables d'une récession mondiale, nous pensons que le marché est préoccupé par le risque de chute du cycle des commandes et de réduction des plans de production", souligne ainsi Stifel. La banque estime néanmoins que le groupe pourrait donner "des commentaires anecdotiques montrant que la demande est encore solide".

Airbus possède un atout considérable avec sa famille A320 neo - le monocouloir phare du groupe - qui répond parfaitement aux besoins des compagnies souhaitant disposer d’appareils capables d’effectuer un large éventail de vols, notamment certains long-courriers, permis par les A321 LR et XLR. Surtout que les contraintes environnementales et les questions ESG –environnementales, sociales et de gouvernance, c’est-à-dire extra-financières – poussent les compagnies aériennes à renouveler leur flotte pour acheter, par exemple , des A320 neo, plus économes en carburant de 20%.

"Nous restons convaincus qu'Airbus résistera à une récession, car les compagnies aériennes continuent de privilégier les nouveaux appareils à fuselage étroit dans leurs opérations et il est peu probable qu'un repli à court terme du trafic aérien modifie sensiblement leur appétit pour le renouvellement de leur flotte", juge ainsi Jefferies.

>Un signal sur les livraisons et la production?

Airbus devrait également faire face à des interrogations sur sa trajectoire de production et par ricochet sur l’état de sa chaîne d’approvisionnement ("supply chain") évidemment fragilisée par les difficultés logistiques actuelles. En raison de ces soucis, le groupe avait été obligé fin juillet, de décaler l’horizon de son objectif de production de 65 avions par mois de la famille A320 de l’été 2023 à début 2024. Ce qui s’est également traduit par une révision à la baisse de sa cible de livraisons totales pour 2022 à environ 700 avions, contre 720 auparavant.

Depuis, les dernières nouvelles n’ont pas franchement été rassurantes. Raytheon Technologies – dont Pratt and Whitney est l’un des deux fournisseurs de moteurs de l’A320 neo avec CFM International – a indiqué que ses retards de livraison pourraient déborder sur 2023.

"Nous espérons que le Capital Markets Day fournira davantage d'informations sur le plan de redressement de la chaîne d'approvisionnement et sur la manière dont Airbus gère la situation afin de garantir l'objectif de montée en cadence à moyen terme de 75 avions par mois", pour la famille A320, écrit Jefferies. "Les livraisons d'Airbus restent le pivot des prévisions de résultat opérationnel et de flux libre de trésorerie , la clarification de la situation des livraisons est donc une condition préalable", explique de son côté Deutsche Bank. La banque allemande estime par ailleurs que l’objectif de livraisons d’avions pour 2022, bien que de plus en plus difficile à atteindre, reste "faisable".

> Des indications sur la politique de retour à l’actionnaire?

Les investisseurs pressent souvent la direction d’Airbus sur ces questions et notamment sur la possibilité de lancer de potentiels rachats d’actions. Jefferies estime toutefois "faible" la possibilité que la direction du groupe fasse une annonce sur ce point précis. Mais des commentaires sur l’allocation du capital doivent évidemment être surveillés.

> Des précisions sur la politique ESG?

Deutsche Bank estime que le groupe pourrait détailler ses mesures en matière de politique ESG, alors que certaines autres sociétés du secteur, notamment Thales, ont organisé des journées dédiées à ces thématiques. Les efforts de décarbonation du groupe pourraient être exposés. En 2020, Airbus a lancé trois concepts d’avions à hydrogène devant aboutir à l’horizon 2035 à la mise en service d’un avion totalement décarboné. L'horizon "2035 à l'échelle de l'aviation, c'est demain, nous devons aller vite", avait déclaré le président exécutif du groupe, Guillaume Faury, lors du Airbus Summit, un évènement organisé par le groupe en septembre 2021.

