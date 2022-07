Airbus group : Vise la livraison d'environ 700 avions en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 24,8 milliards d'euros au 1er semestre 2022 (contre au 1er semestre 2021 : 24,6 milliards d'euros). Au total, 297 avions commerciaux ont été livrés (1er semestre 2021: 297 avions),



Les commandes brutes d'avions commerciaux ont augmenté à 442 (1er semestre 2021: 165 avions) avec des commandes nettes de 259 avions après annulations (1er semestre 2021: 38 avions). Le carnet de commandes s'élevait à 7 046 avions commerciaux au 30 juin 2022.



L'EBIT ajusté lié aux activités d'avions commerciaux d'Airbus est resté globalement stable à 2 276 millions d'euros (1er semestre 2021: 2 291 millions d'euros).



Le résultat net consolidé s'élève à 1 901 millions d'euros (1er semestre 2021: 2 231 millions d'euros) avec un bénéfice par action publié consolidé de 2,42 E (2,84 E au 1er semestre 2021).

La société vise désormais la livraison d'environ 700 avions commerciaux en 2022. Elle maintient son objectif d'environ 5,5 milliards d'euros d'EBIT ajusté et d'environ 3,5 milliards d'euros de flux de trésorerie disponible avant M&A et financement client en 2022.



