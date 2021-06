Airbus group : Une nomination au comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi la nomination de Catherine Jestin au poste de directrice de la gestion des systèmes d'information et du numérique et en tant que membre du comité exécutif du groupe d'aéronautique, à compter du 1er juillet.



Entrée chez Airbus en 2013, Catherine Jestin était depuis mars 2020 directrice des systèmes d'information d'Airbus, un rôle qu'elle avait précédemment exercé au sein de la filiale d'hélicoptères Airbus Helicopters.



Dans ses nouvelles fonctions, elle sera chargée, entre autres, du bon déroulement de la conception, de la fabrication et des services digitaux (Digital Design, Manufacturing and Services - DDMS) et de la coordination des fonctions digitales au sein du groupe.



Avant son arrivée chez Airbus, Catherine Jestin avait passé plusieurs années chez le groupe minier Rio Tinto à Montreal, après 17 ans chez le géant américain de l'externalisation, Accenture.



