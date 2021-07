Airbus group : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation ' achat ' sur le titre Airbus, avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 euros.



Si l'avionneur européen présentera ses résultats trimestriels le 29 juillet, Stifel anticipe des résultats ' relativement solides ', qui s'inscriraient dans une dynamique de reprise de l'activité, après un premier trimestre qui, déjà, s'était avéré ' solide '.



Le broker table ainsi sur des ventes de 13,6 MdsE au titre du 2e trimestre (le consensus est à 14 MdsE), soit une hausse importante, de 64% en glissement annuel, due à la faiblesse du 2e trimestre 2020. Stifel attend également un EBIT ajusté de 1,8 MdE, 16% au-dessus du consensus (1,5 MdE).



Selon le bureau d'analyses, Airbus commence à récupérer de l'activité, des marges et des flux de trésorerie, porté par le retour des vols domestiques à fuselage étroit. L'analyste pense d'ailleurs trouver une confirmation de son hypothèse dès la semaine prochaine, à l'occasion de la publication des résultats d'Airbus.





