Airbus group : Retour aux bénéfices en 2021

(CercleFinance.com) - Airbus publie au titre de l'exercice 2021 un résultat net de 4,21 milliards d'euros (5,36 euros par action), à comparer à une perte de 1,13 milliard en 2020 (-1,45 euro par action) et un EBIT ajusté presque triplé (+185%) à 4,86 milliards.



A 52,1 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique a augmenté de 4%, reflétant principalement un nombre plus élevé de livraisons d'avions commerciaux (611 sur l'année). A fin décembre, le carnet de commandes s'établit à 398 milliards.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 1,50 euro par action pour 2021. Pour l'année qui commence, Airbus vise notamment, en l'absence de nouvelles perturbations, un EBIT ajusté de 5,5 milliards d'euros, ainsi que 720 livraisons d'avions commerciaux.



