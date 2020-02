Airbus group : L'A330-800 a reçu la certification de l'AESA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Airbus A330-800 a reçu la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de la Federal Aviation Administration (FAA).



L'avion a terminé le programme de teste avec 370 heures d'essais en vol et 132 vols depuis le mois de Novembre 2018.



L'A330-800 dispose du nouveau moteur Rolls-Royce Trent 7000, d'une nouvelle aile 3D et de nouveaux Sharklets en matériaux composites plus légers.



Il apporte une réduction de la consommation de carburant de 25% par rapport aux avions d'ancienne génération et de taille similaire.



Les A330-800 pourront accueillir 220 à 260 passagers en trois classes, ou jusqu'à 406 voyageurs dans une simple classe.



A ce jour, la famille A330neo a enregistré 337 commandes fermes de 22 opérateurs.



