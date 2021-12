Airbus group : Extension du contrat avec la NASA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mercredi une extension de son contrat dans l'acquisition de données avec la NASA, à laquelle le groupe aéronautique et spatial fournissait déjà des prises de vue de la Terre.



Aux termes de l'accord, Airbus proposera aux chercheurs et aux scientifiques de l'agence spatiale américaine sa technologie d'analyse par 'radar à ouverture synthétique' (SAR) déployée à partir de ses satellites.



Cet outil offre une précision géométrique sans pareil, explique Airbus, avec une résolution allant de 25 centimètres à 40 mètres, et ce quelles que soient les conditions météorologiques sur Terre.



Dans son communiqué, Airbus rappelle qu'il avait déjà été sélectionné dans le cadre du programme d'acquisition de données commerciales Smallsat (CSDA) mis en place par la NASA.



