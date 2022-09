Airbus group : EastyJet met sa flotte d'A320 à niveau

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce ce matin qu'easyJet a l'intention de mettre à niveau sa flotte d'Airbus A320 via un investissement de plusieurs millions de livres en les équipant des fonctions DPO (optimisation du profil de descente) et CDA (approche en descente continue).



En combinant l'utilisation de ces technologies de pointe, easyJet réduira sa consommation de carburant tout en optimisant la trajectoire de tous ses vols, assure Wouter Van Wersch, vice-président exécutif, Région et Ventes Europe.



En effet, les fonctions DPO et CDA permettent aux appareils de descendre de leur altitude de croisière en utilisant uniquement la poussée du moteur au ralenti, ce qui réduit donc la consommation de carburant ainsi que les émissions associées (CO2, oxyde d'azote et bruits).



Le DPO et le CDA maximisent également le temps passé à un niveau de croisière efficace en ne commençant pas la descente trop tôt et en supprimant l'étape de ' palier '.



Suite à la mise à niveau qui sera en place d'ici la fin de 2023, l'ensemble de la flotte d'easyJet, (composée de plus de 300 avions de la famille A320), sera équipée de DPO ainsi que de CDA pour les avions compatibles.



