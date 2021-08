Airbus group : Deux commandes et 47 livraisons en juillet

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi avoir enregistré deux commandes d'avions commerciaux en juillet et avoir livré 47 appareils à 32 clients différents sur le mois écoulé.



Depuis le début de l'année, l'avionneur indique avoir livré 344 appareils à un total de 69 clients.



Son concurrent Boeing avait annoncé le mois dernier avoir livré 156 avions civils sur les six premiers mois de l'année.



Le titre Airbus était en léger repli (-0,2%) vendredi dans les premiers échanges.



