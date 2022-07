Airbus group : Contrat avec Northrop Grumman pour la SDA

(CercleFinance.com) - Airbus US Space & Defense annonce avoir été choisi par Northrop Grumman dans le cadre de la Tranche 1 (T1TL) de la constellation prototype du réseau d'échange (Transport Layer) pour l'Agence américaine de développement spatial (SDA).



Le constructeur aéronautique est ainsi chargé de fournir 42 plates-formes de satellites ainsi que des services d'assemblage, d'intégration et de test (AIT), de lancement et de soutien à la mise en service de satellites.



Ce Transport Layer sera l'épine dorsale de l'architecture spatiale de défense nationale de la SDA, en fournissant données et connectivité militaires sûres, résilientes et à faible latence dans le monde entier pour une gamme complète d'applications pour la défense.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel