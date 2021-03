Airbus group : A signé un protocole d'accord avec le MOD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus, Fujitsu et Thales UK ont signé un protocole d'accord (MOU) pour travailler en collaboration sur la prochaine opportunité d'intégrateur de systèmes (SI) pour le ministère britannique de la Défense (MOD).



ICELUS se concentrera sur la prochaine opportunité de LE TacCIS System Integrator (SI) de diriger la conception et l'intégration des produits et services pour les applications, les infrastructures et les réseaux. L'intégrateur de système LE TacCIS devrait être engagé d'ici 2023/2024.



' Le programme LE TacCIS permettra de fournir la prochaine génération de communications militaires tactiques dans l'environnement terrestre, en fournissant les moyens de prendre des décisions éclairées et opportunes grâce à des systèmes d'information de communication (CIS) agiles ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.