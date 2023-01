Air liquide : Reconnu en ESG par trois agences clés

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir été de nouveau reconnu en 2022 pour sa performance sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par des agences clés de notation extra-financière.



A la suite de ses progrès réalisés en matière de développement durable, le groupe figure désormais dans le Dow Jones Sustainability Europe Index. Il a en outre maintenu son score CDP 'A-' dans les catégories du changement climatique et de l'eau.



Le fournisseur français de gaz industriels est également classé quatrième par ChemScore parmi les grands acteurs du secteur de la chimie distingués pour leurs efforts dans la gestion de leur empreinte environnementale.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel