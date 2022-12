Air liquide : Contrat avec Kumho Mitsui en Corée du Sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide indique avoir signé un contrat de long terme afin de fournir des volumes supplémentaires d'hydrogène et de monoxyde de carbone à Kumho Mitsui Chemical, dans le complexe industriel sud-coréen de Yeosu, où le Français opère quatre unités de production.



Ce contrat permettra au groupe d'accompagner ce client pour l'augmentation de sa production de diisocyanate de diphénylméthane (MDI) -à hauteur de 200.000 tonnes par an. Cet isomère est employé dans la fabrication de polyuréthane.



Pour approvisionner son client, Air Liquide s'appuiera sur sa quatrième unité de production d'hydrogène et de monoxyde de carbone au sein du complexe de Yeosu. Celle-ci intègre depuis cette année une unité de recyclage de CO2.



