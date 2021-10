Air liquide : Accord de développement avec Faurecia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide et Faurecia annoncent la signature d'un accord de développement conjoint qui vise à concevoir et produire des systèmes de réservoirs embarqués d'hydrogène liquide destinés à l'industrie automobile.



Les deux entreprises permettront d'accélérer le déploiement de la mobilité zéro-émission des poids lourds.



' Les réservoirs d'hydrogène liquide pour les véhicules à pile à combustible ont un rôle clé à jouer dans l'accélération de la transition vers la neutralité carbone. Cette technologie permet de doubler la capacité de stockage d'hydrogène embarqué par rapport à la quantité d'hydrogène stockée sous forme gazeuse ' indique le groupe.



' Par conséquent, les camions bénéficiant de la technologie de stockage d'hydrogène liquide ont deux fois plus d'autonomie, tout en bénéficiant d'un temps de rechargement rapide et d'une charge utile inchangée '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.