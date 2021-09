Afyren : L'introduction en Bourse du spécialiste de la chimie verte Afyren ne fait pas le plein

(BFM Bourse) - L'augmentation de capital de la "greentech" clermontoise Afyren, qui propose aux industriels des molécules biosourcées de substitution aux molécules pétrochimiques, n'a pas été entièrement souscrite. Le prix d'introduction est donc fixé dans le bas de la fourchette initialement proposée.

Malgré les éléments de langage évoquant le "succès de l'opération", l'augmentation de capital réalisée par le spécialiste de la chimie verte Afyren en vue de son introduction en Bourse apparaît décevante au regard des objectifs annoncés. Le groupe clermontois, qui visait à lever jusqu'à 80,5 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension, annonce ce mercredi avoir finalement récolter 66,5 millions d'euros, via l'émission de 8,2 millions d'actions nouvelles.

"La taille de l'offre pourra être portée à environ 72,8 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation à hauteur de 10% de l'offre initiale, hors clause d'extension", précise le communiqué. Ce montant levé ressort d'autant plus en-deçà des attentes que près de la moitié du montant de base faisait déjà l'objet d'engagement de souscription de la part de Mirova, Bpifrance et Sofinnova notamment.

Face à cette faible demande des investisseurs, contrairement aux introductions de début d'année qui avaient été majoritairement largement surscouscrites, le conseil d'administration de la société fixé le prix d'introduction en bourse à 8,02 euros, correspondant à la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l’offre qui allait jusqu'à 9,55 euros.

Une capitalisation d'un peu plus de 200 millions

Sur la base du prix retenu et de l'émission de 8.286.359 actions ordinaires nouvelles, la capitalisation boursière d’Afyren s’élèvera à environ 206,6 millions d’euros à l’issue de l’offre. Le flottant représente ainsi 27,47% du capital, une part pouvant être portée à près de 30% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Afyren "va pouvoir augmenter ses capacités industrielles, déjà amorcées avec la construction de la première usine de production d'acides biosourcés, Afyren Neoxy", soulignent les cofondateurs Nicolas Sordet et Jérémy Pessiot, cités dans le communiqué. "Convaincus de la pertinence de notre approche bas-carbone et zéro déchet et forts d'un premier outil industriel en cours de construction, nous ambitionnons de le répliquer sur des nouvelles zones géographiques à fort potentiel tout en poursuivant l'accroissement de notre portefeuille de produits (...) Afyren entend devenir au cours des prochaines années un leader de la production et de la vente de produits biosourcés", ajoutent-ils.

Des applications très larges

Fondé en 2012, et dirigée par Nicolas Sordet et Jérémy Pessiot, Afyren réunit 33 salariés sur ses sites de Lyon, Clermont-Ferrand et Carling - Saint Avold (effectif à fin décembre 2020), et produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, largement utilisées dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale, arômes et parfums, sciences de la vie, sciences des matériaux et lubrifiants.

Le groupe a notamment développé un procédé -reposant sur le principe de la fermentation, grâce à un cocktail de bactéries naturelles- permettant de produire simultanément pas moins de sept acides carboxyliques (acide acétique, acide propionique, acides butyrique et isobutyrique, acides valérique et iso-valérique et acide caproïque) essentiels dans la production de plastiques alimentaires, parfums, lubrifiants, polymères ou maquillage.

Ses actions seront cotées sous le code mnémonique "ALAFY" à partir de ce vendredi 1er octobre sur le compartiment Growth d'Euronext.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse