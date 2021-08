Le spécialiste de la chimie végétale Afyren lance son introduction en Bourse

(BFM Bourse) - Après une période d'accalmie qui a coïncidé avec le traditionnel creux estival en Bourse, le marché des introductions en Bourse s'anime de nouveau. La biotech clermontoise Afyren, spécialisée dans production d'acides organiques biosourcés, lance son projet d'introduction.

Société biotechnologique de chimie verte reposant sur l'utilisation de matières premières végétales en alternative aux ingrédients pétrosourcés (issus de ressources fossiles), Afyren a annoncé jeudi avoir engagé la première étape de son processus d'introduction en Bourse qui doit lui permettre d'"accélérer son développement"

La jeune société, fondée en 2012 et basée à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), a indiqué dans un communiqué avoir fait enregistrer son document de base décrivant l'opération auprès des autorités boursières, qui constitue la "première étape" de son "projet d'introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris".

"Après avoir démarré la construction de notre première usine de production d'acides biosourcés, nous allons poursuivre notre déploiement en lançant au cours des prochaines années deux nouvelles usines basées sur notre "process" innovant, bas-carbone et zéro déchet", indique le président et co-fondateur d'Afyren, Nicolas Sordet, cité dans le communiqué.

Cosmétique comme nutrition

La société, qui développe une technologie de production d'acides organiques biosourcés pour la cosmétique, la nutrition ou la chimie fine, a reçu le soutien de Bpifrance pour lancer sa première usine, située à Carling-Saint Avold en Moselle sur un site appartenant à Total, où elle va fabriquer à partir de début 2022 sept acides organiques (16.000 tonnes par an) à partir de résidus de betteraves à sucre.

Cette "bioraffinerie zéro déchet" qui a mobilisé 80 millions d'euros d'investissement, doit créer 60 emplois. Jeremy Pessiot, directeur général chargé de la technologie et de l'innovation, également cofondateur d'Afyren, a pour sa part souligné que la société avait été "deux fois lauréate du concours mondial d'innovation 2030" et que sa volonté affirmée était de "contribuer à la construction d'un monde décarboné et plus respectueux de la biodiversité". La société emploie pour l'instant 33 salariés à Lyon, Clermont-Ferrand et Carling.

Euronext Growth est un segment boursier dédié plus spécialement aux PME en croissance. C'est un marché non réglementé dans lequel les exigences d'admission et de cotation sont assouplies pour faciliter l'entrée en Bourse des entreprises encore à un stade précoce de leur développement. Il est ouvert aux investisseurs professionnels et aux particuliers.

