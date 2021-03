Euronext lance le CAC 40 ESG, un indice qui se veut plus responsable et vert

(BFM Bourse) - La composition du CAC 40 ESG s'éloigne quelque peu de celle du CAC 40 classique. Pernod Ricard mais pas Hermes, Arkema mais pas Saint-Gobain, Valeo mais pas Alstom... Voici les principales différences entre les deux.

Il n’y a pas que le "PX1" dans la vie. On connaissait déjà depuis 2017 le CAC 40 Governance ("CAGOV"): dans cette version l’échantillon de sociétés est le même que celui de l’indice phare, mais les 40 titres sont pondérés non pas au prorata de la capitalisation mais en fonction des notes Vigeo Eoris Responsible Governance.

Afin de prendre en compte également les dimensions environnementale et sociale, Euronext adjoint à la déjà grande famille d’indices CAC 40 –une cinquantaine de variantes, la plupart inconnues du public– une version logiquement baptisée CAC 40 ESG (code mnémonique "CESGP") qui vise à identifier les 40 sociétés témoignant des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG donc), en réponse à la demande croissante d’outils dédiés de la part des investisseurs et du marché.

Après avoir longuement consulté la communauté financière, les autorités et le régulateur, Euronext s’est à nouveau appuyé sur Vigeo Eris (une filiale de Moody’s) qui mesure la performance des entreprises en regard des critères du label ISR (émanant du ministère de l’Economie et des Finances) et du Pacte mondial (Global Compact) des Nations unies.

Un choix parmi les 60 plus grandes valeurs

L’intérêt d’un tel indice est de permettre la création de supports d’investissements, au travers de fonds indiciels cotés (ETF) en particulier, destinés aux épargnants cherchant à se donner bonne conscience en donnant une orientation responsable à leur épargne. Plusieurs émetteurs tels qu’Amundi, BNP Paribas AM et Lyxor ont déjà fait connaître leur vif intérêt pour utiliser ce CAC 40 ESG.

En pratique, la composition de cette version ne s’éloignera pas diamétralement du CAC 40 de base, puisque l’univers de sélection se limite au "Large 60", soit les 40 valeurs de référence plus les 20 titres du CAC Next 20 (l’antichambre de l’indice vedette).

L’échantillon inaugural comprend ainsi :

Accor

Air Liquide

Arkema

Atos

Axa

BNP Paribas

Bouygues

Capgemini

Carrefour

Crédit Agricole

Danone

EDF

Engie

Gecina

Kering

Klépierre

L’Oréal

Legrand

LVMH

Michelin

Orange

Pernod Ricard

Publicis

Renault

Safran

Sanofi

Schneider Electric

Sodexo

Solvay

Stellantis

STMicroelectronics

Suez

Teleperformance

Unibail-Rodamco-Westfield

Autrement dit, les membres actuels du CAC 40 classique qui ne figurent pas au CAC 40 ESG sont Airbus, Alstom, ArcelorMittal, Dassault Systèmes, EssilorLuxottica, Hermes, Saint-Gobain, Thales et Total.

Inversement, Accor, Arkema, EDF, Gecina, Klépierre, Sodexo, Solvay, Suez et Valeo accèdent au CAC 40 ESG alors qu’ils n’appartiennent pas (ou plus) au CAC 40.