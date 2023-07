Le spécialiste des ingrédients naturels pour l'agroalimentaire et la cosmétique Vinpai se lance en Bourse

(BFM Bourse) - La société compte lever jusqu'à 7 millions d'euros via cette introduction en Bourse. Les actions seront cotées à partir du 19 juillet sur Euronext Growth.

C'est un dossier qui revient de loin qui se présente à la Bourse de Paris. Vinpai, le spécialiste des ingrédients naturels pour le secteur agroalimentaire et la cosmétique a annoncé ce jeudi faire son entrée en Bourse sur Euronext Growth, le compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises.

Début juin 2022, la société basée à Saint-Dolay dans le Morbihan avait annoncé son projet de se lancer en Bourse. Elle n'y avait pas donné suite dans les semaines qui ont suivi et s'était alors ravisée devant les conditions de marché qui s'étaient bien dégradées. Les marchés avaient subi de lourds dégagements sous les craintes d'une récession, liée aux actions des banques centrales pour tenter de calmer une inflation au plus haut depuis des décennies.

Ironie du sort, Vinpai a lancé son introduction en Bourse dans un contexte de marché encore bien morose, pour les mêmes motifs qui prévalaient une année auparavant. Le CAC 40 a perdu plus de 3% jeudi en clôture, pour afficher sa pire séance depuis le 15 mars. Malgré ces vents contraires, la société bretonne compte bien récolter entre 5,5 et 7 millions d'euros, en fonction des différentes modalités d'extension pour financer ses perspectives de croissance et son besoin en fonds de roulement.

Plus de naturel dans l'assiette

Fondée en 2011, Vinpai - pour Verbeïa (déesse celte de la croissance) ingrédients Produit alimentaire intermédiaire (PAI) - est une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise pour les professionnels de l'agroalimentaire, les bases pour des produits de la consommation courante, composées d'algues, de végétaux, de minéraux ou de plantes à fibres. La société compte tirer son épingle du jeu alors que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité des aliments qu'ils ingèrent ou des produits cosmétiques qu'ils se mettent sur la peau. Et, ça les acteurs de l'agroalimentaire et de la cosmétique l'ont bien compris.

Ces grandes tendances se retrouvent dans l'un des marchés où Vinpai est présent: celui de la nutraceutique, regroupant le marché des aliments ayant un effet sur la santé allégué ainsi que les compléments alimentaires, et celui de la cosmétique, où les produits naturels occupent une place de plus en plus importante.

Vinpai propose ainsi aux agro-industriels des solutions complètes d'ingrédients fonctionnels, c'est à dire qui "permettent non seulement aux industriels de substituer des additifs chimiques par des formulations naturelles mais aussi, associés à un savoir-faire en nutraceutique, d’augmenter les qualités nutritionnelles de leurs produits finis".

La gamme de produits de Vinpai passe par des préparations clés en main auxquelles il ne faut plus qu'ajouter de l'eau, ou des prémix au lancement d’une production chez un client. La société propose aussi une assistance à la formulation en passant par des conseils pour le conditionnement du produit jusqu'à sa mise sur le marché. La société précise avoir développé plus de 3.500 formules et recettes aux fonctionnalités multiples.

Par exemple, son produit "Vin'fibra R50" s'adresse aux biscuiteries et permet fortement le taux de casse des biscuits sur les lignes de production. Dans la cosmétique, la société commercialise des masques à décoller (peel-off) à base d'algues en marque blanche, destinés aux marchés français et européens.

Vinpai est présente dans plus de 35 pays à travers le monde et revendique près de 160 clients actifs au sein de son portefeuille, avec un taux de fidélisation des clients supérieur à 80%. Selon l'entreprise, cette récurrence des clients garantit une progression constante de son chiffre d'affaires.

Une croissance annuelle moyenne de 50%

Vinpai indique ainsi avoir réalisé une croissance annuelle moyenne de 50,2% entre 2017 et 2022. Le chiffre d'affaires a dépassé les 6 millions d'euros de l'an dernier, contre 1,22 million d'euros cinq années plus tôt. Pour son exercice 2023, la société affiche d’ores et déjà un chiffre d’affaires de 4,1 millions d'euros au 30 juin et un carnet de commandes validées et à livrer de 6,5 millions d'euros. Toutefois, la société reste déficitaire. Elle a affiché une perte nette de 1,49 million d'euros en 2022, après 1,61 million en 2021.

Elle est aussi confrontée à une situation financière tendue. Dans son document d'information, Vinpai indique que l'introduction en Bourse "constitue la solution privilégiée par la société pour obtenir les financements nécessaires pour faire face à son besoin estimé de trésorerie et à son développement au regard de sa situation de trésorerie".

Et c'est en partie pour financer son besoin de fonds de roulement actuel, et l'augmentation de ce dernier liée à la croissance attendue par la société, que Vinpai sollicite les marchés dans le cadre de cette introduction en Bourse. Toujours sur ce volet financier, les fonds levés seront aussi alloués au remboursement de la dette contractée avant l'introduction en Bourse.

Ils seront aussi dédiés au financement de la montée en puissance des volumes de production de Vinpai pour répondre aux commandes de ses grands comptes. La conquête de nouveaux clients à l'international est aussi un axe de développement privilégié par la société bretonne. Près de 50% de son chiffre d'affaires en 2022 a été réalisé à l’export, dont la majeure partie au grand export. Le reste sera dédié au renforcement des équipes mais aussi à l'accélération du développement de nouvelles gammes d’ingrédients.

Vinpai espère ainsi réaliser un chiffre d'affaires proche de 16 millions d’euros en 2025 et d'atteindre en parallèle une marge d’EBE (excédent brut d'exploitation) supérieure à 10% à cet échéance, "porté par des tendances de consommation fortes et pérennes et d’axes stratégiques clairs pour accélérer sa conquête commerciale."

La société qui a pour ambition d'accélérer sa croissance à l'international et en s'appuyant également sur le marché "porteur" de la cosmétique et du soin a fixé à 6,55 euros par action, le prix de son offre. Elle est ouverte depuis jeudi et court jusqu'au 12 juillet 2023 au soir pour les particuliers, les institutionnels pouvant participer à cette levée de fonds jusqu'au 13 juillet à 12h00, soit une petite semaine pour se pencher sur le dossier.

La société indique avoir d'ores et déjà reçu des engagements de souscription pour un montant de 4,9 millions d'euros - dont 1,6 million d'euros par compensation de créances - représentant 88,6% du montant initial de l'offre.

L'opération est donc sécurisée pour Vinpai qui compte bien rejoindre Groupe Berkem, un acteur de référence de la chimie du végétal entré en Bourse en décembre 2021.

La société espère aussi répliquer le même succès qu'Osmosun. L'offre du spécialiste du dessalement d'eau bas carbone grâce à l'énergie solaire a remporté un "vif" succès notamment du côté des particuliers. L'opération a été sursouscrite 1,6 fois, la thématique portée par la société a en effet fait mouche dans un contexte de vives tensions sur les ressources en eau.

Ces deux opérations vont-elles relancer un marché des introductions en Bourse encore peu actif? Sur l'ensemble du premier semestre, seules trois sociétés se sont lancées en Bourse, à savoir Lepermislibre, Florentaise et Mon courtier énergie tandis que les opérations Verdemobil Biogaz et Planisware ne sont encore qu'au stade de projets.