L'introduction en Bourse du spécialiste du dessalement d'eau Osmosun séduit les investisseurs

(BFM Bourse) - La société spécialisée dans les solutions de dessalement alimentées par énergie solaire fera lundi prochain ses premiers pas sur Euronext Growth sur la base d'un prix de 6,50 euros par action. Fixé dans la partie haute de la fourchette visée, ce cours valorise donc l'entreprise environ 36 millions d'euros.

Un petit rayon de soleil dans une météo boursière maussade. Osmosun, le spécialiste du dessalement d'eau bas carbone grâce à l'énergie solaire, a en effet annoncé mercredi soir le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris, sur la base d'un prix de 6,50 euros par action.

Ce prix a été fixé sur la borne haute d'une fourchette indicative comprise entre 5,10 euros et 6,90 euros. Sur cette base, la capitalisation boursière d'Osmosun ressort à environ 36 millions d’euros.

Compte tenu de la thématique portée par Osmosun, à savoir l'accès à l'eau potable à tous, l'opération a donc rencontré un "vif" succès auprès des investisseurs.

Une opération sursouscrite 1,6 fois

La demande globale s'est élevée à 2,086 millions de titres à ce prix de 6,50 euros. Dans le détail, la demande portait sur 1,125 million de titres du côté des investisseurs institutionnels au titre du placement global. Du côté des petits porteurs, la demande a représenté 960.886 titres, soit 6,2 millions d'euros au titre de l'offre à prix ouvert. Au total, l'opération a été sursouscrite 1,6 fois.

Et compte tenu de la forte demande, le groupe a eu recours à une clause d'extension qui a permis de porter à 10 millions d'euros le montant brut de la levée de fonds, par émission de 1,53 million d'actions nouvelles, dont 2,7 millions d'euros de compensation de créances.

Osmosun pourra encore porter ce montant à 11,5 millions d'euros, via l'exercice d'une option de surallocation (représentant un ajout d'un maximum de 15% des actions nouvelles) à compter du début de la cotation, prévue le 10 juillet, et ce jusqu'au 4 août au plus tard.

Les fonds levés vont ainsi "permettre d’accélérer notre développement et d’agir à plus grande échelle pour adresser la problématique mondiale de l’eau", se réjouit Quentin Ragetly, président directeur-général d’Osmosun, qui remercie "les investisseurs institutionnels ainsi que les actionnaires individuels [d'avoir] participé massivement à cette opération".

"Notre technologie brevetée de dessalement par énergie solaire sans batterie nous donne une position unique pour répondre à la demande du marché, en recherche de solutions de production d’eau potable toujours plus performantes, plus économiques et plus écologiques", poursuit le dirigeant.

"Une demande qui continue de s'accélérer"

Fondée en 2014, la société Osmosun propose en effet de débarrasser l'eau de mer ou saumâtre du sel et autres impuretés par l'osmose inverse. Cette technologie utilisée par la plupart des usines de dessalement au monde consiste à filtrer l'eau par pression, en retenant les impuretés pour ne laisser passer que les molécules d'eau.

"Nous avons l’ambition de multiplier par 10 notre taille à horizon 5 ans, tout en améliorant régulièrement notre rentabilité", expliquait le dirigeant lors du lancement de l'introduction en Bourse. Le groupe Osmosun espère en effet porter son chiffre d'affaires à plus de 20 millions d'euros en 2025 et à 48 millions d'euros à horizon 2027. L'an passé, le groupe a vu ses ventes s'établir à 4,6 millions d'euros. L'entreprise ambitionne également d’améliorer sa rentabilité sur la période et d’élever sa marge d’Ebitda (résultat brut d'exploitation) ajusté de 4,3% en 2022 à plus de 10% en 2025 pour atteindre plus de 20% en 2027.

La société constate un intérêt du marché pour ses solutions, avec une demande qui "continue de s'accélérer" dans un contexte de vives tensions sur les ressources en eau. L’OCDE estime en effet que près de 4 milliards de personnes pourraient être amenées à manquer d’eau d’ici 2050. Dans ce contexte de raréfaction et de risque de pénurie d’eau, le dessalement s’impose comme une solution privilégiée et abondante puisque près de 70% de la planète est recouverte d’eau salée.

Le communiqué précise que le règlement-livraison des actions interviendra le 7 juillet 2023 et que les actions "seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 10 juillet", soit lundi prochain, sous le code ISIN : FR001400IUV6 et le code mnémonique ALWTR, (WTR pour water ou eau en français).