Osmosun, expert du dessalement d'eau bas carbone grâce à l'énergie solaire, vise la Bourse

(BFM Bourse) - Fondée en 2014, la société est spécialisée dans les solutions de dessalement alimentées par énergie solaire. Osmosun compte sur la Bourse pour devenir un acteur de référence du traitement de l’eau avec un positionnement privilégié sur les solutions peu gourmandes en énergie.

Les tensions sur les ressources en eau s'aggravent avec le changement climatique. L’OCDE estime en effet que près de 4 milliards de personnes pourraient être amenées à manquer d’eau d’ici 2050. Dans ce contexte de raréfaction et de risque de pénurie d’eau, le dessalement s’impose comme une solution privilégiée et abondante puisque près de 70% de la planète est recouverte d’eau salée.

Mais ce procédé éprouvé depuis plusieurs décennies s'avère fortement consommateur en énergie et est émetteur d'une importante quantité de gaz à effet de serre. Selon GWI DesalData, la consommation énergétique de l’industrie du dessalement s’élève à 80 Terawattheure/an, soit l’équivalent de la consommation énergétique d'un pays comme le Chili.

Or, Osmosun a déployé une technologie répondant aux besoins criants en eau potable tout en limitant l’empreinte carbone liée à sa production. L'entreprise compte "rendre l'eau potable accessible à tous" avec son procédé innovant qui dessale l'eau de mer et l’eau croupie par énergie solaire. Et c'est pour financer son développement que l'entreprise basée à Gellainville, non loin de Chartres, projette de s'introduire en Bourse.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient d'enregistrer le document d'enregistrement d'Osmosun, première étape en vue d'une introduction sur Euronext Growth Paris. A l'origine, la société s'appelait Mascara mais elle a décidé le mois dernier de changer de nom, pour adopter la marque commerciale Osmosun déjà déployée à travers le monde.

Un procédé unique au monde

Fondée en 2014, la société Osmosun propose de débarrasser l'eau de mer ou saumâtre du sel et autres impuretés par l'osmose inverse. Cette technologie utilisée par la plupart des usines de dessalement au monde consiste à filtrer l'eau par pression, en retenant les impuretés pour ne laisser passer que les molécules d'eau.

La société française a amélioré ce procédé d'osmose inverse, avec l'ajout d'un système d'alimentation électrique par énergie solaire photovoltaïque. Le dispositif mis au point par Osmosun ne nécessite pas de batteries, généralement utilisées pour stocker l’électricité quand le soleil vient à manquer par temps couvert ou quand la nuit vient à tomber. Il s'agit d'une réelle prouesse technologique pour Osmosun qui est la seule entreprise au monde à maitriser cette innovation brevetée permettant aux unités de gérer la variation aléatoire de l’énergie disponible.

La société fournit ainsi des solutions de traitement de l’eau et de dessalement pour un large éventail de clients ou d'applications tels que des municipalités, exploitations agricoles, ou lors de situations d'urgence. La capacité de production quotidienne des unités est comprise entre de 1 à 500 mètres cube d’eau, et peut aller jusqu’à des débits conséquents de 50.000 mètres cube d’eau.

Les unités de production s'adaptent et peuvent être déployées hors réseau électrique et en toute autonomie en utilisant l’énergie solaire sur des sites isolés, en énergie hybride avec des réseaux sur des sites bénéficiant d’infrastructures plus ou moins développées. A ce jour, 59 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays (dont 51 sont opérationnelles et 8 en cours d’installation) et ont généré la production d’environ 2,5 millions de mètres cube d’eau et évité conjointement l’émission de 4000 tonnes de CO2.

Un marché en fort développement

Osmosun vise à occuper une place majeure dans un marché du dessalement qui reste dominé par les projets de moins de 50.000 mètres cube par jour. Ce segment est évalué à 1,9 milliard d’euros et devrait atteindre 3,4 milliards d’euros d’ici 2027, soit une croissance annuelle de 12,3%, avec une part grandissante des solutions "bas carbone", explique Osmosun.

La société constate un intérêt du marché pour ses solutions, avec une demande qui "continue de s'accélérer". Osmosun revendique un pipeline commercial qui a triplé en 2 ans et s’élève à plus de 160 millions d'euros. Il est composé d’un carnet de commandes (contrats signés à ce jour) représentant 8 projets à livrer en 2023 d’un montant de plus de 5 millions d'euros et de plus de 40 projets en négociations avancées, pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 38 millions d'euros.

Dans le cadre de son projet d’introduction en bourse, Osmosun compte étendre sa présence commerciale sur les zones géographiques prioritaires tout en assurant le financement de la montée en puissance des projets de dessalement de grande capacité. Le groupe Osmosun espère ainsi porter son chiffre d'affaires à plus de 20 millions d'euros en 2025 et à 48 millions d'euros à horizon 2027. L'an passé, le groupe a vu ses ventes s'établir à 4,6 millions d'euros

L'entreprise ambitionne également d’améliorer sa rentabilité sur la période et d’élever sa marge d’Ebitda ajusté de 4,3% en 2022 à plus de 10% en 2025 pour atteindre plus de 20% en 2027.

Un accord de collaboration avec OKwind

En marge de ce projet d'introduction en Bourse, Osmosun a annoncé la signature d'un accord de coopération stratégique avec le groupe OKwind, présent à la Bourse de Paris depuis juillet 2022.

Fondée en 2009, la société OKwind fabrique et commercialise des systèmes solaires permettant de suivre la course du soleil à la manière d'un tournesol. La solution déployée par l'entreprise est basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Elle permet ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions adaptées en termes de production et de consommation d’énergie et ce en temps réel.

Les deux sociétés ont ainsi décidé d'unir leur forces en vue de développer et commercialiser une offre couplant leur technologie respective pour adresser les marchés du dessalement d’eau saumâtre et du traitement de l’eau.

OKwind va aussi soutenir financièrement Osmosun. Simultanément à cet accord de coopération, le groupe breton a souscrit à des obligations convertibles émises par Osmosun pour un montant de 750.000 euros qui ont vocation à être automatiquement converties en actions nouvelles lors de l’introduction en bourse d’Osmosun. Groupe OKwind s’est également engagé à souscrire à des actions nouvelles lors de l’introduction en Bourse pour un montant additionnel de 750.000 euros .

En outre, Groupe OKwind a fait son entrée au conseil d’administration d’Osmosun et sera représenté par Louis Maurice, le fondateur et président directeur-général de Groupe OKwind.

Le spécialiste des trackers solaires est une des (rares) introductions en Bourse réussies de ces dernières années . La société est en effet perçue comme une alternative crédible face à la flambée des cours de l’énergie. Son cours s'est apprécié de près de 140% depuis ses premiers pas boursiers en juillet 2022, dont une grande partie de la hausse (90%) a été réalisée en 2023.