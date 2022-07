Okwind : Malgré le marasme des marchés, le spécialiste des trackers solaires OKwind réussit son IPO

(BFM Bourse) - Malgré les vents contraires sur les marchés, le spécialiste des trackers solaires OKwind fera vendredi ses premiers pas sur Euronext Growth sur la base d'un prix de 10,81 euros par action. Fixé en bas de la fourchette visée, ce cours valorise donc l'entreprise environ 89 millions d'euros.

Un petit rayon de soleil dans une météo maussade, l'introduction en Bourse compliquée de Deezer ayant jeté un froid mardi. Groupe OKwind, le spécialiste de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, a en effet annoncé mardi soir le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris, sur la base d'un prix de 10,81 euros par action. Ce prix a été fixé sur la borne basse d'une fourchette indicative qui allait jusqu'à 12,35 euros. Sur cette base, la capitalisation boursière d'OKwind ressort à environ 89 millions d’euros. L'entreprise est ainsi parvenue à lever 20,2 millions d'euros pour accélérer son déploiement en France et à l'international sur le marché de l'autoconsommation.

Un marché de l'autoconsommation en pleine expansion

Fondée en 2009, OKwind avait démarré son activité sur le secteur de l'énergie éolienne, comme en témoigne le "wind" encore visible dans son nom. Mais la société bretonne se concentre désormais sur l'énergie photovoltaïque: ses trackers solaires sont des panneaux à deux axes et deux faces qui pivotent tout au long de la journée, suivant la course du soleil. Ce système apporte une production plus stable et linéaire de l’énergie et une autonomie énergétique de 10 à 30% supérieure à celle d’une installation fixe, indique la firme.

OKwind espère ainsi se faire une place au soleil sur le marché très prometteur du tracker solaire. Cette technologie se présente comme une solution d'autoconsommation permettant à ses clients de générer et consommer leur propre énergie renouvelable. L'entreprise se dit aussi animée "par la volonté d’apporter une réponse immédiate à l’urgence environnementale en limitant le recours aux énergies fossiles."

Depuis 2015, la société dégage une croissance dynamique de l’ordre de 75% en moyenne annuelle. L'an passé, le groupe a vu ses ventes s'établir à 25,2 millions d'euros, en croissance de 26% par rapport à 2020. Dans le cadre de son projet d’introduction en bourse, OKwind entend poursuivre son développement en France et compte répliquer son modèle à l'international. Le groupe espère ainsi porter son chiffre d'affaires à 35 millions d'euros cette année et à 175 millions d'euros à horizon 2026.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse