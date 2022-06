Le spécialiste des trackers solaires OKwind veut s'introduire sur Euronext Growth

(BFM Bourse) - Fondée en 2009, la société bretonne fabrique et commercialise des systèmes solaires permettant de suivre la course du soleil à la manière d'un tournesol. OKwind compte sur la Bourse pour accélérer son déploiement en France et à l'international sur le marché prometteur de l'autoconsommation.

OKwind espère se faire une place au soleil sur le marché très prometteur du tracker solaire, des axes qui permettent de suivre les mouvements de l'astre. Cette technologie déployée par la société, se présente comme une solution d'autoconsommation permettant à ses clients de générer et consommer leur propre énergie renouvelable.

L'entreprise se dit animée "par la volonté d’apporter une réponse immédiate à l’urgence environnementale en limitant le recours aux énergies fossiles." Et c'est avec ce vœu que l'entreprise basée à Torcé en Ille-et-Vilaine projette de s'introduire en Bourse. L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient d'enregistrer le document de référence d'OKwind, première étape en vue d'une introduction sur Euronext Growth Paris.

Fondée en 2009, OKwind avait démarré son activité sur le secteur de l'énergie éolienne. Le "wind" encore visible dans le nom de la société, est le témoin de ce temps révolu. La société bretonne se concentre désormais sur l'énergie solaire. Les trackers solaires développés par Okwind sont des panneaux bi-axes et bi-faces qui pivotent tout au long de la journée, suivant la course du soleil. Ce système apporte une production stable et linéaire de l’énergie et une autonomie énergétique de 10 à 30% supérieure à celle d’une installation fixe, indique OKwind.

Une solution d'autoconsommation clé en mains

La solution déployée par la société est basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Elle permet ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions adaptées en termes de production et de consommation d’énergie et ce en temps réel. Ainsi, OKwind promet à ses clients jusqu’à 70% d’autonomie énergétique et jusqu’à 20% de réduction des coûts énergétiques, avec un retour sur investissement inférieur à 10 ans. Dans le contexte inflationniste actuel, la société espère se démarquer en proposant à ses clients un coût stable de l’électricité pendant 30 ans, durée qui correspond à la garantie de production des panneaux photovoltaïques.

Le groupe compte à ce jour plus de 2 000 installations sur l’ensemble du territoire français au service de plus de 1.500 clients professionnels (exploitations agricoles, collectivités territoriales et industriels) ainsi qu’aux particuliers, via sa filiale Lumioo. En plus de l'installation et de la mise en service, OKwind se charge de l'étude préalable détaillée du site d'installation et des démarches administratives. La maintenance des systèmes, qu’elle soit réalisée à distance ou sur site est opérée par le groupe.

La technologie apportée par OKwind "répond également à l’enjeu de décentralisation de la production de l’énergie au profit de circuits courts". "Okwind offre ainsi une réponse durable, disponible immédiatement et économiquement viable puisqu'elle garantit stabilité du coût de l’électricité dans un contexte inflationniste", ajoute la société dans son communiqué.

Depuis 2015, la société dégage une croissance dynamique de l’ordre de 75% en moyenne annuelle. L'an passé, le groupe a vu ses ventes s'établir à 25,2 millions d'euros, en croissance de 26% par rapport à 2020. Dans le cadre de son projet d’introduction en bourse, OKwind entend poursuivre son développement en France et compte répliquer son modèle à l'international. Le groupe OKwind espère ainsi porter son chiffre d'affaires à 35 millions d'euros cette année et à 175 millions d'euros à horizon 2026.

Sabrina Sadgui