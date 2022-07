Deezer : Pourquoi l'introduction en Bourse de Deezer est (pour l'instant) un flop retentissant

(BFM Bourse) - La plateforme française de streaming musical a fait ses premiers pas en Bourse mardi en fusionnant avec une société écran déjà cotée. L'opération, qui se présentait comme le prochain tube de l'été, se transforme en flop monumental. Le titre a même chuté de 35% par rapport à son cours d'introduction fixé à 8,50 euros.

Fausse note pour l'arrivée de Deezer sur Euronext. Sept ans après une première tentative ratée en raison de conditions de marché défavorables, la plateforme française de streaming musical concurrente de Spotify effectue des premiers pas titubants en Bourse. Deezer pliait encore de 27% à 6,20 euros vers 16h00 après avoir perdu en matinée jusqu'à -35% par rapport à son prix d'introduction fixé à 8,50 euros.

La plateforme du streaming musical français avait prévu de mettre toutes les chances de son côté en s'appuyant sur le SPAC (un véhicule d'investissement spécialement créé en vue d'une acquisition) I2PO détenu par la famille Pinault, Matthieu Pigasse et Iris Knobloch, une ancienne dirigeante de WarnerMedia. Le Spac I2PO a déjà a levé des fonds en Bourse, de sorte que Deezer n'a pas en fait eu à convaincre l'ensemble du marché et directement récolté 143 millions d'euros.

En octobre 2015, la plateforme de streaming avait été contrainte de jeter l’éponge à la dernière minute, évoquant une météo boursière défavorable pour une introduction classique. Une valorisation excessive pourrait surtout expliquer cet échec, une source bancaire expliquant alors qu'au prix demandé l'offre n'avait pas attiré suffisamment d'investisseurs.

La société visait à l’époque une valorisation comprise entre 900 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros. Mais les conditions n’étaient pas optimales pour la "licorne" française au moment où le le géant américain débarquait à son tour sur le marché du streaming déjà bien animé par Spotify en lançant "Apple Music".

"On est tout à fait confiants"

Sept ans plus tard, la situation est totalement différente assure la direction de Deezer. "On est tout à fait confiants", explique ce mardi matin Guillaume d'Hauteville, président du conseil d'administration de Deezer, sur le plateau de BFM Business. "En 2015, c'était sans doute trop tôt parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le modèle [du streaming musical], désormais il n’y a plus aucune question parce que c'est le modèle [dominant] de distribution des contenus audio et de la musique en particulier", souligne-t-il.

"L'état dans lequel se trouve l'entreprise est aujourd'hui bien meilleur qu'il y a sept ans. L'entreprise a changé, le marché a changé: c'est le bon moment pour franchir cette étape et devenir une société cotée", a déclaré à l'AFP le directeur général de Deezer Jeronimo Folgueira quelques jours avant l'entrée en Bourse de la société.

Créée en 2007, la plateforme Deezer est présente dans plus de 180 pays et revendique à ce jour 9,6 millions d’abonnés. Disposant d’un catalogue de plus de 90 millions de titres, le concurrent de Spotify a généré en 2021 un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros, en hausse de 5,5% sur un an. La plateforme compte sur les fonds levés à l'occasion de cette IPO pour poursuivre sa croissance, sur "un marché du streaming en musical en plein essor." Deezer indique que le marché du streaming musical est le segment de la musique "enregistrée qui connaît la croissance la plus rapide" avec un taux de pénétration des abonnés au streaming musical qui devrait passer "de 8% de la population mondiale en 2020 à 14% en 2027".

Une valorisation trop élevée ?

Si pour la direction de Deezer, les planètes sont alignées, les marchés eux n'ont pas été à l'écoute des arguments de Guillaume d'Hauteville. "Deezer arrive à un moment où les capitalisations se rationalisent, il est donc normal que le titre subisse 'une décote' et rattrape en quelque sorte les pertes des derniers mois d'un seul coup", explique à l'AFP Pierre Michaud gestionnaire de portefeuille chez Monocle. L’opération valorise en effet Deezer à hauteur de 1,05 milliard d’euros (valeur des titres pre-money sur une base pleinement diluée), correspondant à une valeur d’entreprise d’environ 1,075 milliard d’euros.

Deezer également doit jouer des coudes avec l'éternel rival Spotify et ses 406 millions d'abonnés dans un "secteur ultra-compétitif”, rappelle l'analyste de DZ Bank Manuel Mühl à l'agence Reuters. Avec ses 9,6 millions d'abonnés, le Français ne pèse que 2% du marché mondial et fait office de petit poucet face au géant suédois ou aux américains Apple ou Amazon.

La plateforme tricolore espère malgré tout réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros d’ici 2025 et atteindre "la rentabilité opérationnelle" à cette échéance. Rattraper Spotify "n'est pas notre obsession", avance Guillaume d'Hauteville, pour qui "Deezer s'est développé avec d'autres stratégies, notamment partenariales" avec des grands noms comme comme Orange en France ou le groupe RTL en Allemagne. Une stratégie déjà éprouvée par le Français. Sur les 9,6 millions d'abonnés que compte Deezer, 3,9 millions le sont via les offres intégrées proposées par Orange, SFR ou la Fnac.

Pour l'instant, le temps est à l'orage pour Deezer, victime d'un climat boursier morose malgré une levée de fonds sécurisée par le mécanisme du SPAC. Pierre Michaud rappelle en effet que dans le même univers "la capitalisation boursière de Spotify a été découpée par trois en un an et demi" dans le sillage d'un compartiment technologique en perdition. Son indice de référence le Nasdaq lâche près de 30% depuis le 1er janvier, en raison de sa forte sensibilité à la remontée des taux d’intérêt.

En juin 2021, le groupe d'édition musicale Believe avait fait son entrée à la Bourse de Paris sur la base d'un prix de 19,50 euros par action c'est-à-dire la borne basse de la fourchette indicative. Le propriétaire du label de heavy metal allemand Nuclear Blast ou du spécialiste des BO de Bollywood Venus Music avait lui aussi connu des échanges inauguraux chaotiques avec un titre qui avait chuté de près de 10%. Depuis, le cours de Believe a été plus que divisé par deux...

