Okwind : Avec ses trackers solaires, OKwind se veut une solution à la flambée des prix de l'énergie

(BFM Bourse) - OKwind espère se faire une place au soleil sur le marché très prometteur du tracker solaire face à l’envolée des prix de l’énergie. Introduite en Bourse en juillet dernier sur Euronext Growth, la société bretonne a vu son cours s'apprécier de plus de 37% depuis ses premiers pas boursiers.

L'envolée des prix de l'énergie est un véritable problème pour les industriels de l'agroalimentaire, de la chimie ou encore de la métallurgie. Et c'est là qu'OKwind entend tirer son épingle du jeu. Fondée en 2009, la société fabrique et commercialise des systèmes solaires permettant de suivre la course du soleil à la manière d'un tournesol. La solution déployée par l'entreprise est basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Elle permet ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions adaptées en termes de production et de consommation d’énergie et ce en temps réel.

Une solution d'autoconsommation clé en mains

OKwind promet à ses clients jusqu’à 70% d’autonomie énergétique et jusqu’à 20% de réduction des coûts énergétiques, avec un retour sur investissement inférieur à 10 ans. Dans le contexte inflationniste actuel, la société espère se démarquer en proposant à ses clients un coût stable de l’électricité pendant 30 ans, durée qui correspond à la garantie de production des panneaux photovoltaïques.

Ce système apporte une production stable et linéaire de l’énergie et une autonomie énergétique de 10 à 30% supérieure à celle d’une installation fixe. Surtout, cette technologie se présente comme une solution d'autoconsommation permettant à ses clients de générer et consommer leur propre énergie renouvelable.

OKwind espère ainsi se faire une place au soleil sur le marché très prometteur du tracker solaire face à l’envolée des prix de l’énergie. C'est d'ailleurs cet argument de poids qui a séduit la coopérative des poulets de Janzé située près de Rennes. L'accord commercial passé avec OKwind permettra à 63 exploitants de cette coopérative d’augmenter leur autonomie énergétique et de diminuer leur facture d’électricité.

La coopérative des poulets de Janzé a ainsi proposé à ses adhérents un achat groupé de solutions OKwind pour répondre à leurs besoins énergétiques tout en améliorant leur empreinte carbone. "Près de 40% des 170 adhérents ont répondu favorablement à la proposition et seront équipés d’ici novembre 2022 en trackers solaires intelligents" indique OKwind dans son communiqué.

Un titre qui a le vent en poupe

Depuis 2015, la société dégage une croissance dynamique de l’ordre de 75% en moyenne annuelle. L'an passé, le groupe a vu ses ventes s'établir à 25,2 millions d'euros, en croissance de 26% par rapport à 2020. Pour accélérer son déploiement en France et à l'international sur le marché de l'autoconsommation, la société a levé plus de 20 millions d'euros à l'occasion de son introduction en Bourse en juillet dernier sur Euronext Growth.. Le groupe espère ainsi porter son chiffre d'affaires à 35 millions d'euros cette année et à 175 millions d'euros à horizon 2026.

Perçu comme une alternative crédible face à la flambée des cours de l’énergie, le dossier a le vent en poupe sur Euronext Growth. Le titre OKwind a connu un été radieux avec une hausse de plus de 37% depuis son entrée en Bourse à 10,81 euros le 6 juillet dernier.

