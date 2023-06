L'expert du dessalement d'eau bas carbone grâce à l'énergie solaire Osmosun lance son entrée en Bourse

(BFM Bourse) - La société spécialisée dans les solutions de dessalement alimentées par énergie solaire lance mercredi son introduction en Bourse. Osmosun a pour ambition de multiplier par 10 sa taille dans les cinq années à venir.

Comme OKwind l'an passé, le hasard du calendrier fait qu'Osmosun ouvre ce 21 juin, jour de l'été, la possibilité au grand public et aux institutionnels de participer à son introduction en Bourse, lancée ce mercredi matin sur Euronext Growth. La société a une relation particulière avec l'astre puisqu'elle est spécialisée dans le dessalement d'eau bas carbone grâce à l'énergie solaire.

Ouverte jusqu'au 5 juillet, l'opération vise à lever environ 8 millions d'euros d'argent frais (le montant de l'offre pouvant être porté 10,6 millions d'euros suivant les possibilités d'extension) auprès d'investisseurs particuliers et institutionnels. Les actions Osmosun sont ainsi proposées dans une fourchette de prix comprise entre 5,10 euros et 6,90 euros jusqu'au 4 juillet 2022 au soir pour les particuliers, les institutionnels pouvant participer à cette levée de fonds jusqu'au 5 juillet à 12h00.

La société a d'ores et déjà reçu des engagements de souscription pour un montant de 3,5 millions d'euros - dont 2,7 millions d'euros par compensation de créances - représentant 43,1% du montant brut recherché. L'entreprise compte sur la Bourse pour devenir un acteur de référence du traitement de l’eau avec un positionnement privilégié sur les solutions peu gourmandes en énergie.

Une solution de production d'eau potable économique et écologique

Fondée en 2014, la société Osmosun propose en effet de débarrasser l'eau de mer ou saumâtre du sel et autres impuretés par l'osmose inverse. Cette technologie utilisée par la plupart des usines de dessalement au monde consiste à filtrer l'eau par pression, en retenant les impuretés pour ne laisser passer que les molécules d'eau.

La société française a amélioré ce procédé d'osmose inverse, avec l'ajout d'un système d'alimentation électrique par énergie solaire photovoltaïque. Le dispositif mis au point par Osmosun ne nécessite pas de batteries, généralement utilisées pour stocker l’électricité quand le soleil vient à manquer par temps couvert ou quand la nuit vient à tomber. Il s'agit d'une réelle prouesse technologique pour Osmosun qui est la seule entreprise au monde à maitriser cette innovation brevetée permettant aux unités de gérer la variation aléatoire de l’énergie disponible.

La société fournit ainsi des solutions de traitement de l’eau et de dessalement pour un large éventail de clients ou d'applications tels que des municipalités, exploitations agricoles, ou lors de situations d'urgence.

Un marché en fort développement

Osmosun vise à occuper une place majeure dans un marché du dessalement qui reste dominé par les projets de moins de 50.000 mètres cube par jour. Ce segment est évalué à 1,9 milliard d’euros et devrait atteindre 3,4 milliards d’euros d’ici 2027, soit une croissance annuelle de 12,3%, avec une part grandissante des solutions "bas carbone", explique Osmosun.

Dans le cadre de son projet d’introduction en Bourse, Osmosun compte étendre sa présence commerciale sur les zones géographiques prioritaires tout en assurant le financement de la montée en puissance des projets de dessalement de grande capacité.

"L’introduction en bourse va nous permettre de soutenir notre croissance en densifiant notre présence commerciale et opérationnelle à l’international afin de capitaliser sur notre avance technologique et saisir toutes les opportunités qui s’offrent à nous sur nos marchés", déclare le PDG du groupe Quentin Ragetly.

"Nous avons l’ambition de multiplier par 10 notre taille à horizon 5 ans, tout en améliorant régulièrement notre rentabilité", poursuit le dirigeant. Le groupe Osmosun espère en effet porter son chiffre d'affaires à plus de 20 millions d'euros en 2025 et à 48 millions d'euros à horizon 2027. L'an passé, le groupe a vu ses ventes s'établir à 4,6 millions d'euros. L'entreprise ambitionne également d’améliorer sa rentabilité sur la période et d’élever sa marge d’Ebitda (résultat brut d'exploitation) ajusté de 4,3% en 2022 à plus de 10% en 2025 pour atteindre plus de 20% en 2027.

La société constate un intérêt du marché pour ses solutions, avec une demande qui "continue de s'accélérer" dans un contexte de vives tensions sur les ressources en eau. L’OCDE estime en effet que près de 4 milliards de personnes pourraient être amenées à manquer d’eau d’ici 2050. Dans ce contexte de raréfaction et de risque de pénurie d’eau, le dessalement s’impose comme une solution privilégiée et abondante puisque près de 70% de la planète est recouverte d’eau salée.