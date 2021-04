La star d'Instagram Chiara Ferragni devient administratrice de Tod's, qui bondit en Bourse

(BFM Bourse) - Le titre du groupe de mode italien Tod's spécialisé dans les mocassins et bottines de luxe s'envole de 12% à la Bourse de Milan après avoir nommé Chiara Ferragni au sein de son conseil d'administration, dans le cadre de sa stratégie de rajeunissement de sa cible commerciale.

L'histoire d'amour naissante entre Chiara Ferragni et la Bourse se poursuit. Après avoir évoqué en octobre dernier une possible introduction de sa propre société, la reine des influenceuses italiennes vient d'être nommée au conseil d'administration de Tod's, groupe de mode propriétaire des marques Tod’s, Hogan, Fay (prêt-à-porter), Schiaparelli Paris et Roger Vivier.

Un temps réservé à la hausse, le titre flambe de 12% peu avant 16h à la Bourse de Milan, ce qui permet à la valorisation du groupe d'atteindre de nouveau le seuil du milliard d'euros.

Rajeunir son image de marque

Blogueuse, mannequin et styliste au succès planétaire, Chiara Ferragni distille régulièrement des conseils de mode à ses 23,3 millions d'abonnés sur Instagram. "La connaissance par Chiara du monde de la jeunesse est précieuse", a affirmé le fondateur et premier actionnaire de Tod's Diego Delle Vale en réaction à cette nomination. Surtout connue pour ses chaussures aux semelles à picots, Tod's a entrepris un virage stratégique fin 2017 avec comme principal objectif de rajeunir son image de marque. L'arrivé de l'influenceuse de 33 ans au sein de son conseil d'administration intervient dans ce cadre-là.

Elle survient par ailleurs dans un contexte compliqué pour le groupe, celui-ci ayant vu ses ventes s'effondrer de plus d'un tiers en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire. Avant cela, la réorientation stratégique pesait déjà sur la croissance de Tod's, qui avait vu ses revenus reculer lors des 4 exercices précédents. Cela s'est traduit par un recul du titre de 81% entre son sommet historique de 2013 et son creux de fin janvier dernier (et de 65% par rapport à avril 2017).

"L'entrée de Ferragni au conseil de Tod's va se traduire par une amélioration de la visibilité de la marque et les investisseurs espèrent que cela aidera à faire remonter les ventes dans un contexte de marché difficile", a commenté un trader interrogé par Reuters à Milan.