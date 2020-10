L'influenceuse Chiara Ferragni songe à la Bourse pour développer sa marque

(BFM Bourse) - Blogueuse mode au succès planétaire, mannequin et styliste, Chiara Ferragni tient également les rênes de sa propre société, Serendipity Srl. Décidée à faire de Chiara Ferragni Collection une griffe à part entière, et non une marque exclusivement attachée à l'image personnelle de sa fondatrice, la jeune femme veut lever des fonds en s'adossant à un groupe de luxe ou via une introduction en Bourse.

Considérée comme l'une des "Instagirls" les plus influentes au monde, avec plus de 21 millions d'abonnés, l'entrepreneuse lombarde Chiara Ferragni envisage une introduction en Bourse afin de contribuer au développement de sa propre marque, après avoir été l'ambassadrice de marques aussi prestigieuses que Dior ou Lancôme. Chiara Ferragni Collection compte déjà plusieurs magasins en Italie, aux Etats-Unis ainsi qu'à Paris ou Londres, et l'ensemble des ses activités génère déjà des revenus estimés entre 30 et 40 millions d'euros. L'objectif est désormais de faire de Ferragni une marque globale, en investissant notamment de nouveaux segments comme les cosmétiques ou la lunetterie.

Agée de 33 ans, et bientôt maman d'un deuxième enfant, Chiara Ferragni a fait part de ces projets le mois dernier dans un entretien à la rubrique économique du Corriere de la Serra.

Il n'a pas été précisé laquelle des trois sociétés qu'elle contrôle -Serendipity, TBS (société éditrice de son blog initial, "The Blonde Salad") et Sisterhood (qui gère les campagnes marketing)- serait concernée par une éventuelle opération financière, à ce stade encore préliminaire du projet. Dans un premier temps, l'entreprise a procédé à une augmentation de capital de 3,5 millions d'euros auprès de ses actionnaires actuels.

Chiara Ferragni a cependant précisé anticiper, en dépit du coronavirus (pour lequel elle a par ailleurs contribué à lever plus de 4 millions d'euros au profit de l'hôpital San Raffaele à Milan), une tendance en hausse pour l'ensemble des activités cette année et établi un plan stratégique qualifié de "prudent" à horizon 2025.