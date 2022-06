Fabriquant du gaz à partir de déchets ou de bois, Charwood Energy veut s'introduire en Bourse

(BFM Bourse) - Originaire de Saint-Nolff dans le Morbihan, Charwood Energy valorise les déchets agricoles et vend du gaz de synthèse issu de la pyrogazéification. La société veut s'appuyer sur la Bourse pour monter en puissance avec l'objectif de réaliser 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2027.

Alors que Fill Up Média tente de convaincre les investisseurs du bien fondé de son opération pour lever plus de 13 millions d'euros, Charwood Energy profite de la vague d'introductions en Bourse pour annoncer son projet d'intégrer le compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises. L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient d'enregistrer le document d'enregistrement de cette société spécialisée dans la production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse, première étape en vue d'une introduction sur Euronext Growth Paris.

La société aura l'occasion de prendre une place qui sera prochainement laissée vacante par Albioma. Le spécialiste de la valorisation de la bagasse, le résidu fibreux issu du broyage de la canne à sucre fait en ce moment l'objet d'une OPA du fonds KKR après trente années de présence en Bourse.

Une centaine d'unités installées

Fondée en 2006, la société Charwood Energy propose des solutions sur-mesure de production d’énergies renouvelables à partir de différents types de bois ou déchets agricoles. La société conçoit, installe des unités de proximité de production et assure la commercialisation de l’énergie produite au travers d’un contrat de long terme d’achat d’énergie avec un industriel.

A fin 2021, Charwood Energy a déjà réalisé plus d’une centaine de projets pour le compte de clients tels qu'Engie, Paprec ou encore Séché Environnement. Ils représentent une puissance installée cumulée de plus de 54 mégawatts, soit une production de 250 gigawatts/heure par an et plus de 26 kilomètres de réseaux de chaleur. Dans le détail, le groupe a installé 38 chaufferies biomasse, 48 réseaux de chaleur, 38 unités de méthanisation et 1 unité de pyrogazéification.

En parallèle, le groupe développe sa nouvelle activité de producteur d’énergie indépendant par pyrogazéification. Cette technique permet de valoriser la biomasse solide en la transformant en gaz de synthèse ou "syngaz", et produire de l’énergie (électricité et chaleur ou d’autres gaz tels le biométhane ou l’hydrogène vert), et en "biochar". Ce dernier, en séquestrant sous forme solide et stable le carbone issu de la biomasse valorisée, évite ainsi son émission dans l’atmosphère, et favorise largement le bilan carbone des activités de pyrogazéification."Valorisable dans l’agriculture pour amender les sols ou en l’incorporant dans certains matériaux de construction, le "biochar" permet également de générer des crédits carbone", explique Charwood.

Un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à l'horizon 2027

Le chiffre d’affaires de Charwood Energy atteint 4,6 millions d'euros en 2021, un revenu basé uniquement sur ses activités pour compte de tiers et affiche un Ebitda de 1 million d'euros, soit une marge d'Ebitda de près de 23% du chiffre d’affaires total. La société revendique un carnet de commandes sécurisé de 6 millions d'euros, dont 4,5 millions d'euros facturables dès cette année. Ce niveau de carnet de commandes permet à Charwood Energy d'aborder 2022 "avec confiance", l'autorisant à viser un chiffre d’affaires de 7 millions d'euros sur l’exercice. 'Ces revenus seront encore issus uniquement de ses activités de services pour compte de clients tiers", ajoute la société.

Charwood Energy compte sur la Bourse pour réaliser son objectif de chiffre d’affaires de 100 millions d’euros. Ce niveau de ventes sera issu pour 40% des activités pour compte de tiers et environ 60% pour les activités de vente d’énergie pour compte propre par pyrogazéification fort d'une base de 50 centrale de production d’énergie. La société vise une marge d’Ebitda normative à long terme supérieure à 35%.

Pour atteindre ces objectifs 2027, Charwood Energy envisage d’investir sur cette période un montant de l’ordre de 200 millions d’euros dont environ 60 millions d’euros au travers de véhicules dédiés détenus par sa filiale W&nergy.