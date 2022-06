Fill up media : Le pro des écrans pub dans les stations-services Fill Up Média lance son entrée en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des écrans publicitaires dans les stations-services lance mardi son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La société qui espère lever un peu plus de 13 millions d'euros, compte sur la Bourse pour accélérer le déploiement de son offre publicitaire en station-service en France mais aussi en Europe.

La forte volatilité sur les marchés financiers n'a pas découragé Fill Up Média à se lancer en Bourse. Le spécialiste des écrans publicitaires dans les stations-services vient d'ouvrir la possibilité au grand public et aux institutionnels de participer à son introduction en Bourse, lancée mardi matin sur Euronext Growth. La société espère lever un peu plus de 13 millions d'euros pour accélérer le déploiement de son offre publicitaire en station-service en France mais aussi en Europe.

Les actions Fill Up Média seront proposées au prix ferme de 10 euros jusqu'au 23 juin 2022 au soir pour les particuliers, les institutionnels pouvant participer à cette levée de fonds jusqu'au 24 juin à 12h00. Vatel Capital et AMDG se sont d'ores et déjà engagés à participer à cette introduction en Bourse à hauteur de 6,5 millions d'euros par une conversion des créances obligataires émises en avril dernier.

Créée en 2011, la société Fill Up Média propose un modèle de régie publicitaire unique en son genre. Elle prend en charge l’installation et l’entretien des écrans équipés de son installés sur des distributeurs de carburant. La société conçoit également, dans son propre studio vidéo, les contenus publicitaires diffusés sur les pompes à carburant.

Un réseau de 630 stations-services partenaires

Positionnés stratégiquement au sein d’un réseau de 630 stations-services, ces clips publicitaires ciblent les automobilistes au moment où ils font une halte pour faire leur plein. Fill Up Média profite de cet instant où les consommateurs sont "le plus disponibles et captifs". L'entreprise explique décliner sa stratégie commerciale via un réseau de distribution fondé sur des partenariats solides, d’une durée de 6 ans. Elle cible en priorité des lieux stratégiques à fort trafic, tels que les principaux centres urbains qui disposent d’un meilleur retour sur investissement, selon Fill Up Média.

Fill Up Média dispose actuellement d’un parc de plus de 4.000 écrans publicitaires répartis au sein de 630 stations-services et touchant plus de 4 millions d’automobilistes par semaine sur l’ensemble du territoire. La société affirme avoir un modèle économique "prédictible" compte tenu de sa capacité à déterminer de manière précise l’évolution de son chiffre d’affaires au cours des 6 années suivant la signature d’un partenariat.

Un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros à l'horizon 2025

La société a identifié trois leviers de croissance en vue de devenir le leader de la communication digitale extérieure en station-service en Europe. La société prévoit d’équiper 550 stations-services supplémentaires à horizon 2025 afin d’atteindre 1.180 stations partenaires, soit une audience hebdomadaire de 10 millions d’automobilistes. "Cette croissance proviendra d’une part de l’extension des partenariats existants avec Total Energies, Carrefour et, d’autre part, via le développement auprès de grands réseaux GMS. A partir de 2026, Fill Up Média entend répliquer son modèle à l’international avec de premières expansions en Europe, notamment en Allemagne et au Benelux, grâce au support de Total Energies", explique Fill Up dans son communiqué.

Le deuxième levier identifié réside dans la diversification des revenus de la société avec le développement d’une offre complémentaire "Digital Ads", c’est-à-dire, programmer les spots réalisés sur les réseaux sociaux. Enfin, Fill Up Média a pour ambition de devenir le média de référence de la mobilité multi-énergies et entend proposer une solution adaptée aux sites dédiés à la recharge des véhicules électriques et à hydrogène.

La société a pour objectif d’atteindre à moyen terme un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires de l’ordre de 40% entre 2021 et 2025 et ainsi dégager des ventes de 26 millions d'euros dans quatre ans. A cet horizon, la marge d’Ebitda retraitée est attendue au-delà de 35% en 2025. Fill Up Média prévient que ces objectifs ne prennent pas en compte les leviers de croissance mentionnés par la société, son développement à l’international, le lancement de son offre dédiée aux réseaux sociaux et l’installation d’écrans au sein de stations dédiées aux énergies renouvelables.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse