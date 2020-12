Airbnb relève nettement son prix d'introduction en Bourse

(BFM Bourse) - Profitant de l'appétit des investisseurs en cette fin d'année où les indices new-yorkais inscrivent quasi-quotidiennement de nouveaux records, Airbnb revoit nettement à la hausse son prix d'introduction en Bourse, à l'instar du livreur de repas Doordash quelques jours auparavant.

La plateforme de locations saisonnières Airbnb, qui doit entrer en bourse jeudi, va nettement relever son prix d'introduction sur le marché, valorisant le groupe plus de 40 milliards de dollars, affirme le Wall Street Journal dimanche. Le groupe devrait annoncer qu'il relève sa fourchette du prix d'introduction de son action à entre 56 et 60 dollars l'action, contre entre 44 et 50 dollars auparavant, croit savoir le journal.

Interrogé dimanche, Airbnb n'avait pas immédiatement répondu. La plateforme de locations de vacances, qui est parvenue à redresser la barre après quelques mois difficiles au début de la pandémie, propose de mettre sur le marché 51,9 millions d'actions, selon des documents financiers publiés mardi. Le groupe va s'introduire sur la plateforme boursière Nasdaq, où il sera coté sous le symbole "ABNB".

À ce prix relevé de l'introduction du titre, le champion de la "gig economy" pourrait atteindre une valorisation en bourse de 42 milliards de dollars.

Doordash vise 36 milliards de valorisation

Les valorisations d'Airbnb et de DoorDash ont été revues à la hausse après environ une semaine de réunions d'investisseurs connues sous le nom de "roadshows".

À noter que quelques jours avant DoorDash, c'était Wish, le concurrent low-cost d'Amazon, qui avait fait part de son ambition d'être valorisé entre 25 et 30 milliards de dollars au terme de l'opération qu'il espère finaliser avant la fin de l'année.

2020, année record pour les IPOs à Wall Street

Pour rappel, Wall Street ne cesse d'inscrire de nouveaux sommets ces deux dernières semaines, le Dow Jones et le Nasdaq ayant conclu vendredi à leurs plus hauts historiques.

(avec AFP)