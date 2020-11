Revendiquant 100 millions d'utilisateurs, Wish prépare son introduction en Bourse

(BFM Bourse) - Le concurrent low-cost d'Amazon vise une valorisation comprise entre 25 et 30 milliards de dollars à l'issue de l'opération qu'il espère finaliser avant la fin de l'année.

Alors que les licornes mondiales ne se sont jusque là pas ruées sur les marchés au cours des trois premiers trimestres de 2020, la fin d'année pourrait être bien plus agitée sur le front des introductions en Bourse. Après des mois voire des années d'attente, la plateforme de location de logements Airbnb a déposé son dossier d'enregistrement auprès de la SEC lundi dernier et cherche à lever 3 milliards de dollars pour être valorisée 30 milliards.

La plateforme de jeux Roblox, très populaire chez les enfants et les jeunes adolescents, a imité Airbnb quelques jours plus tard, jeudi, en annonçant vouloir lever un milliard de dollars via son introduction en Bourse, un objectif qui sera néanmoins probablement modifié, selon l'agence Bloomberg. Après avoir le début du processus en février dernier, le spécialiste de la livraison de repas DoorDash -qui a déjà levé plus de 2,5 milliards de dollars depuis sa création en 2013- a également déposé son dossier le 13 novembre dernier en vue d'une introduction "fin 2020".

Dernière annonce en date : celle de la plateforme de commerce Wish qui se concentre sur les produits bon marché principalement fabriqués en Chine. Créé en 2010 et basé à San Francisco, le groupe a revendiqué plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois dans les documents enregistrés vendredi sous le nom de sa société-mère ContextLogic. Wish a par ailleurs déclaré avoir facilité la vente et l'expédition de plus de 640 millions d'articles au cours des 12 mois se terminant fin septembre.

La société a précisé vendredi avoir dégagé un chiffre d'affaires de 1,75 milliard de dollars sur les neuf premiers mois de l'année, marqués par l'envol des ventes en ligne en raison de la pandémie, ce qui correspond à une hausse de 32% par rapport à la même période en 2019. Mais si l'activité du groupe a profité des mesures de confinements mises en place à travers le monde, les pertes nettes du groupe se sont nettement creusées dans l'intervalle, passant de 5 à 176 millions d'euros. La progression de ses revenus se révèle en outre assez chaotique puisqu'ils ont explosé de 57% en 2018 avant de croître de seulement 10% en 2019.

L'application vise une valorisation comprise entre 25 et 30 milliards de dollars, selon deux personnes informées du processus qui se sont confiées au Financial Times. L'ambition du groupe a été légèrement revu à la baisse, selon l'une de ces sources qui précise que des banquiers avaient initialement proposé une évaluation allant jusqu'à 40 milliards de dollars. Wish avait levé 300 millions de dollars lors de son dernier tour de table (en série H) en octobre 2019, ce qui valorisait le groupe 11,2 milliards de dollars.

Wish, qui est née d'un algorithme d'apprentissage automatique développé par son directeur général Peter Szulczewski, un ancien de Google, est devenue une plateforme populaire pour l'achat d'articles à prix réduit en Chine, ciblant les consommateurs à faibles et moyens revenus avec une offre personnalisée de produits. "J'ai grandi en Pologne communiste, sous contrôle soviétique, dans les années 1980, où j'ai appris ce que c'est que de ne pas avoir accès aux biens et services de base", explique le patron du groupe dans une lettre accompagnant le document d'entrée en Bourse. "J'ai fondé Wish pour aider les personnes défavorisées, négligées par les offres de commerce électronique existantes", ajoute-t-il.

L'application mobile de Wish a été la plus téléchargée au cours des trois dernières années, selon le fournisseur de données Sensor Tower. Mais elle a également dû faire face à des réactions négatives concernant la qualité et la sécurité des produits vendus sur son site - une préoccupation qu'elle a signalée dans le prospectus.

"Nous pourrions faire l'objet d'une publicité défavorable qui donnerait l'impression au public que des produits non authentiques, contrefaits, dangereux, illégaux ou défectueux sont vendus sur notre plateforme, ou que nos politiques et pratiques sont insuffisantes pour dissuader ou répondre à de tels comportements (...) Même si ces affirmations sont incorrectes sur le plan des faits ou fondées sur des incidents isolés, elles pourraient nuire à notre réputation, diminuer la valeur de notre marque, faire l'objet d'une surveillance ou d'une action gouvernementale ou réglementaire, saper notre confiance et notre crédibilité, ou avoir un impact négatif sur notre capacité à attirer de nouveaux utilisateurs" prévient ainsi Wish.

Le groupe avertit par ailleurs que les tensions économiques entre les États-Unis et la Chine pourraient nuire à son activité alors que la plupart de ses commerçants et certaines de ses opérations y sont menées, Wish ciblant notamment les menaces américaines d'imposer des droits de douane sur 500 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine.

Enfin, selon le prospectus, Peter Szulczewski conservera la majorité des droits de vote sur Wish grâce à une structure d'actions à deux catégories (classes A et B).